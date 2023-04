Der Gemeinderat Bürens wählte ferner Tobias Jakob als Ersatz für den zurücktretenden Thomas Gribi in den Gemeinderat. Aufgrund des Rücktritts von Thomas Gribi (SPplus) per Ende Februar 2023 hatte der Gemeinderat eine Ergänzungswahl vorzunehmen. Der von der SPplus eingereichte Ersatzkandidat, Tobias Jakob, wurde einstimmig in stiller Wahl für die restliche Amtsdauer bis am 31. Dezember 2025 gewählt.