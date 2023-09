«Breitling Kitchen» In Genf gibts jetzt einen Breitling-Burger: Die Grenchner Uhrenmarke eröffnete ihr erstes Restaurant in Europa Mitte August hat Breitling ein Restaurant an nobler Lage in Genf eröffnet. Es ist weltweit das dritte der Grenchner Uhrenmarke.

Blick auf die Rhone: «Breitling Kitchen»-Restaurant in Genf. Bild: zvg

Das neueste Restaurant der Marke ist neben der Breitling-Boutique auf der mondänen Uferpromenade Quai de Bergues in Genf zu finden. Das Erdgeschoss wurde offen gestaltet mit einer Bar und Sitzbänken, auf der oberen Ebene gibt es private Tischnischen und draussen eine Terrasse.

Es ist schon das dritte Breitling-Restaurant. Es gibt bereits das «Breitling Kitchen» im «Breitling Townhouse Hannam» in Seoul (Südkorea) sowie das «Breitling Café» in London Battersea.

Das Breitling Kitchen Restaurant in Genf. Zvg / Solothurner Zeitung

In den Verpflegungsstationen für ein «urbanes, ökologisch waches Zielpublikum» werde der Luxus zur Selbstverständlichkeit. Breitling-Chef Georges Kern hat im Zusammenhang mit der Philosophie der Uhrenmarke immer wieder den Begriff des «nachhaltigen Luxusproduktes» verwendet – so auch an der Eröffnung des «Breitling Kitchen»: «Die Kunden können hier den lässigen, inklusiven, nachhaltigen Luxus erleben, für den Breitling bekannt ist.»

Das «Breitling Kitchen»-Restaurant in Genf serviert Burger. Bild: zvg

Die «Breitling Kitchen» in Genf bietet ein regionales, vom Streetfood inspiriertes Menü in Zusammenarbeit mit dem kolumbianisch-französischen Starkoch Juan Arbeláez an. Geschäftsführer ist Nicolas Faure, Absolvent der Ecole Hôtelière de Lausanne, Gastronom und Inhaber dreier Restaurants in Genf. Das Restaurant ist Dienstag bis Samstag von 10 bis 22 Uhr geöffnet.

Starkoch Arbeláez stammt aus Lateinamerika, weswegen eine Auswahl mexikanischer Tacos ebenso auf der Karte steht wie die Lobster Roll, der Breitling-Burger, das Vitello tonnato und ein gemäss Breitling-PR-Diktion «sagenhaftes Cookie».

Gastgeber ist der Genfer Gastronom Nicolas Faure. Bild: zvg

Man spricht auch von «regionaler und verantwortlicher Beschaffung» und ersetzt etwa in der Guacamole die Avocado durch lokalen Brokkoli. Der «Superocean Salad» ist nach einer bekannten Breitling-Taucheruhr benannt und enthalte nebst Biogemüse nachhaltig gefangenen Fisch.

Die Getränkekarte werde das Lokal zu einem Treffpunkt von Apéro-Liebhabern und für das Feierabendpublikum machen, heisst es schliesslich. Das Restaurant hat zwar eine Website, auf der man reservieren kann, eine Speise-/Cocktailkarte oder Preise sucht man dort allerdings vergeblich.

Das Restaurant in Genf ist streng genommen nicht das erste Gastro-Angebot der Grenchner Uhrmacher in der Schweiz. Im Jelmoli in Zürich gibts eine Breitling-Boutique mit Bar. Die Tage des Zürcher Warenhauses sind allerdings gezählt. Ob die Bar nach der Schliessung von Jelmoli Ende 2024 anderswo in Zürich eröffnet wird, ist noch nicht bekannt.