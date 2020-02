Böögg nahm dank Böögianern ein spektakuläres Ende

Einmal mehr gelang es den Feuerwerkern der Böögianer, den Bettlachern ein unvergessliches Fasnachtende zu bescheren. Mehrere hundert Stunden Arbeit haben sie auch dieses Jahr in den Böögg gesteckt, der diesmal in der Form eines Sensemanns daherkam. Im Bauch kreisten diverse Finanzlöcher wie das «Scheu-Brüggli» oder das Schulhaus Ischlag und warteten auf die Verdauung. Sie lagen dem Böög gestern Abend allerdings ziemlich schwer auf dem Magen und mochten nicht mehr so froh kreisen wie am Umzug. Dies hinderte den Böögg nicht daran, mit spektakulären Pyro-Effekten aufzuwarten, bevor er dann von innen her - das Bauchchweh lässt grüssen - ein Raub der Flammen wurde. Dazu spielten die nimmermüden Krachwanzen, während das Publikum unter dem Pausendach des Schulhauses mit Gratis-Suppe oder Bratwürsten verpflegt wurde. Bevor der Böög angezündet wurde konnte sich allerdings Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut den Schlüssel zum Gemeindehaus von den Fasnächtlern zurück ergattern. Dabei wurde in Versform Rückblick auf die Fasnacht Bettlach - (und diesmal auch in Grenchen) gehalten. (at.)