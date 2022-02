Bielstrasse Person stirbt bei Brand in Grenchen Am Dienstagnachmittag fanden Einsatzkräfte eine leblose Person in einer Wohnung an der Grenchner Bielstrasse, wo sie einen Brand löschten. Brand- und Todesursache sind bisher unklar.

Einsatzfahrzeug der Kapo Solothurn. (Symbolbild) zvg

Tragischer Brand in Grenchen am Dienstagnachmittag: Kurz vor 15 Uhr erreichte die Kantonspolizei Solothurn eine Meldung, wonach an der Bielstrasse ein Feuer ausgebrochen sei. Aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus sei eine starke Rauchentwicklung zu sehen.

«Sofort rückten mehrere Polizeipatrouillen, Einsatzkräfte der Feuerwehr Grenchen, eine Ambulanz und ein Notarzt zum Brandort aus», schreibt die Kapo Solothurn in einer Mitteilung vom Dienstagabend.

Gegenüber Tele M1 sagt Kapo-Mediensprecher Bruno Gribi: «Als die Feuerwehr die Wohnung betrat, fand man eine leblose Person.» Die Todesursache ist bisher unklar. Auch der Grund für den Brand ist nicht bekannt.

Kapo-Mediensprecher Bruno Gribi. Tele M1

Durch die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Solothurn sei umgehend eine Untersuchung zu den Umständen sowie zur Brand- und Todesursache eingeleitet worden, schreibt die Kapo Solothurn. Gegenwärtig ist die Bielstrasse in Grenchen für den Verkehr gesperrt.