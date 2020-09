BGU Linienbus macht sich frühmorgens selbständig

Heute morgen kurz vor 7 Uhr kam es beim Busdepot Grenchen zu einem Zwischenfall. Laut Polizeiangaben rollte ein Linienbus führerlos aus dem Busdepot über den leicht abschüssigen Vorplatz, überquerte die Lebernstrasse, überrollte die angrenzende Pflanzenrabatte und prallte anschliessend in die Metallfassade der gegenüberliegenden Firma Aubry.

Die Rabatte muss den Bus schon stark gebremst haben, denn die Delle in der Fassade scheint nicht gewaltig. Die Schäden am Fahrzeug sind allerding beträchtlich. BGU-Chef Hansruedi Zumstein sprach an der Unfallstelle von einem Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Unter anderem muss die Frontscheibe des Busses ersetzt werden.

Die Ursache des Zwischenfalls ist laut Informationen der Kantonspolizei eine ungenügende Sicherung des Fahrzeuges gegen Wegrollen. Personen sind beim Zwischenfall nicht verletzt worden. Die Unfallstelle wurde bis 10.50 Uhr geräumt.