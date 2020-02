Bettlacher Gemeinderat schärft Inhalte der Ortsplanungsrevision

Bettlach ist bei seiner Ortsplanungsrevision einen Schritt weiter. Im Vorprüfungsbericht des kantonalen Amts für Raumplanung (ARP) werden indes verschiedene Fragestellungen aufgeworfen, welche durch den Gemeinderat festgelegt werden mussten.

So diskutierte der Gemeinderat über die Mehrwertabschöpfung bei Umzonungen. Das Gesetz sieht eine Besteuerung von mindestens 20 % vor, die Gemeinden sind aber frei darüber zu entscheiden, ob sie eine höhere Abschöpfung und ein eigenes Reglement erarbeiten wollen. Die Planungs-, Umwelt- und Energiekommission PUEK stellte den Antrag, ein Reglement zu erstellen, aber auf eine Erhöhung der Abschöpfung zu verzichten. SP-Gemeinderat Mathias Stricker schlug ebenfalls die Schaffung eines eigenen Reglements vor bei einer gleichzeitigen Erhöhung der Mehrwertabschöpfung um 10 %. Dieser Antrag obsiegte schliesslich mit 7 zu 4 Stimmen.

Gemeinde muss Privatstrassen übernehmen

Heiss diskutierter Knackpunkt war eine Vorgabe des Kantons, dass die Gemeinde private Strassen übernehmen muss, sofern diese vier oder mehr Wohneinheiten erschliessen. Der Kanton räumt dafür einen Zeitrahmen von 15 Jahren ein. In Bettlach gibt es 24 solche Strassen. Einige entsprechen nicht den Anforderungen, die an eine öffentliche Strasse gestellt werden, wie Kofferung, Deckbelag oder Entwässerung. Es stellte sich die Frage, wer die Kosten für eine Instandstellung – ob Sanierung oder Neubau – übernehmen muss. Ob die Gemeinde die Strassen auf ihre Kosten saniert und im Gegenzug dann von den Anwohnern Perimeterbeiträge verlangt, oder ob die Strassen erst übernommen werden, wenn die Eigentümer sie auf Vordermann gebracht haben.

Thomas Ledergerber von BSB&Partner als Sachverständiger erklärte: Der Kanton verlange, dass die Privatstrassen als öffentliche Strassen klassiert würden, unabhängig vom Zustand. Anschliessend müsse ein Erschliessungsprogramm erarbeitet werden. Um eine Einzelfallbetrachtung komme man keinesfalls herum – was auch eine aktuelle Bestandesaufnahme bedeute – und man müsse das Gespräch mit den Grundeigentümern suchen. Nur so könne man eine Gleichbehandlung gewährleisten und entsprechende Verfahren vermeiden.

CVP-Gemeinderat Thomas Fessler warf ein, man müsse sehr vorsichtig sein, was man in den kommenden fünf Jahren angehe. Man rede hier von sehr viel Geld. Nach einigem Hin und Her beschloss der Gemeinderat mit 10 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung, dass Privatstrassen im Sinn des entsprechenden Gesetzesartikels als öffentlich klassiert werden, die Übergangsmodalitäten vom Gemeinderat aber erst nach Abschluss der Ortsplanungsrevision festgelegt werden sollen.

Neuorganisation der bisherigen Gewerbezonen

Laut Vorprüfungsbericht des Amtes für Raumplanung sollen die bestehenden Gewerbezonen in Gewerbezonen mit Wohnen umgezont werden, mit einem maximalen Wohnanteil von 50 %. Damit wolle die Gemeinde die Voraussetzungen für eine verstärkte Mischnutzung schaffen und Anreize zur Baulandmobilisierung und Nachverdichtung schaffen. Gleichzeitig war die Frage zu klären, wie hoch der Anteil an vorgeschriebener Grünfläche in dieser Zone sein soll. Die PUEK hatte eine Grünflächenziffer von 0 % vorgeschlagen.

Das ARP warnte davor, dass die Schaffung solch grosser, eher peripher gelegener Mischzonen auch unerwünschte Entwicklungen und Nutzungskonflikte mit sich bringen könnte. Und man war beim Kanton der Meinung, dass die vorgeschlagene Grünflächenziffer von 0 % weder zweckmässig noch rechtmässig bei einem so hohen Wohnanteil sei.