Bettlach Zum letzten Mal sammelten Bettlachs Schulen das Altpapier ein Am Donnerstag haben die Bettlacher Schulen zum letzten Mal Altpapier gesammelt. Ab 2023 wird die Sammlung durch eine Privatfirma vorgenommen.

Lehrer Stefan Randegger hat in den letzten Jahren in Bettlach die Papiersammlung organisiert. Peter Brotschi

Im Frühjahr hat der Bettlacher Gemeinderat beschlossen, die Papiersammlung ab 2023 nicht mehr durch die Schulen durchführen zu lassen. Immer wieder komme es wegen der Verantwortung und Aufsichtspflicht der Lehrpersonen während der Papiersammlung zu Diskussionen in der Schule, hiess es. Alle seien froh, wenn die Papiersammlung jeweils ohne nennenswerte Zwischenfälle und Unfälle über die Bühne gegangen sei, erklärte Schulleiter Dieter Schoch damals dem Gemeinderat.

Das grösste Risiko stelle der dichter gewordene Verkehr dar. Aber auch das zunehmend schwierige Verhalten von Schülerinnen und Schülern belaste die mit der Aufsicht betrauten Lehrpersonen.

Die Papiersammlung in Bettlach wurde bis anhin viermal jährlich durchgeführt. Und so kam es, dass die Schülerinnen und Schüler (4. Klasse bis 3. Sek) am Donnerstag zum letzten Mal auf dem Gemeindegebiet unterwegs waren, um das Altpapier einzusammeln.

Die Meinung bei den Schülerinnen und Schülern war geteilt

Der Bettlacher Lehrer Stefan Randegger hat in den vergangenen sechs Jahren die Papiersammlung in Bettlach organisiert. Bei den Schülerinnen und Schülern sei die Meinung zur Abschaffung geteilt: «Manche Kinder bedauern es, andere freuen sich, dass sie nicht mehr sammeln müssen.»

Randegger selbst sieht sich eher auf der bedauernden Seite, obwohl er die Argumente der Skeptiker gut nachvollziehen kann. «Die Papiersammlung war eine konkrete, praxisnahe Aufgabe mit klarem Resultat», erklärt er. Doch sie sei zum Politikum geworden.

Auch die Mengen hätten in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen, erklärt Randegger. Von früher 265 Tonnen auf 165 Tonnen im Jahr 2020. Seit bei der privaten Schlunegger-Sammelstelle in Grenchen auch ungebündeltes Papier in den Container geworfen werden könne, würden viele sich das Papier bündeln sparen.

Ab 2023 wird das Papier von einem Unternehmen eingesammelt

Der Ertrag der Papiersammlung wurde jeweils von der Gemeinde für die Finanzierung der Schulreisen verwendet. Allerdings ist der Ertrag pro Tonne Papier stark schwankend. Zurzeit gilt eine Tonne laut einem internationalen Index rund 85 Euro – weniger als die Hälfte als zu Beginn des Jahres.

Laut Auskunft von Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut wird ab 2023 eine private Entsorgungsfirma das Papier in Bettlach einsammeln. Welche, ist noch nicht klar. Der Auftrag wurde in einer Submission ausgeschrieben, der Entscheid wird gemäss Leibundgut demnächst gefällt.