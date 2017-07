Pfarrer Roland Stach hielt in seiner Predigt Rückschau auf die vergangenen 10 Jahre, während derer er die Pfarrstelle Markus in Bettlach betreut hat. Während dieser Zeit gab es sowohl personelle wie auch strukturelle Veränderungen in der Kirchgemeinde.

Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut, Kirchgemeindepräsident Martin Joss, Susi und Franz Günter, Kath. Pfarreileiter Bettlach, und Pfr. Donald Hasler würdigten die Verdienste und die wertvolle Arbeit von Pfr. Roland Stach.

Nebst der Orgelmusik von Kathrin Nünlist wurde der Gottesdienst von drei jugendlichen Sängerinnen und dem «vocal solicant», einem A-cappella-Quintett aus Solothurn bereichert. Inzwischen wurde sein Nachfolger bereits gewählt (siehe rechts). (mgt)