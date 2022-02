Bettlach Gemeinde sputet sich bei der Erschliessung des geplanten Gewerbe-Neubaus Der Gemeinderat von Bettlach hat an seiner letzten Sitzung die provisorische Erschliessung eines geplanten Gewerbebaus beschlossen.

So soll das geplante Gewerbegebäude auf der Parzelle 1662 erschlossen werden. Oben: Diebold-Schilling-Strasse ; unten rechts die Bielstrasse. zvg

Auf einer Parzelle mit 3611 Quadratmetern nördlich der Bielstrasse will Landeigentümer Aquila Glanzmann einen Gewerbebau «für einen ortsansässigen in der Medizinaltechnik tätigen Forschungsbetrieb» erstellen. Es eilt, und der Gemeinderat hat deshalb an seiner letzten Sitzung eine provisorische Erschliessung der Parzelle über den Tannlimattweg beschlossen. Später soll dann das Gebiet von der Bielstrasse her erschlossen werden. Deren Sanierung ist aber erst im Jahr 2028 vorgesehen.

Dass es sich bei der Firma mit zusätzlichem Platzbedarf um 41medical handelt, bestätigt Patron Robert Frigg. Er betont aber gleichzeitig, dass man zu diesem Zweck mehrere Optionen prüfe.

Die Gemeinde sei nach dieser Lösung bereit und warte nun auf das Baugesuch, meint Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut. Das Expressverfahren bei der Erschliessung, das im Rahmen einer Einsprache der Ortsplanungsrevision erfolgte, bedeute nun nicht, dass die Dossiers der anderen Einsprachen nicht behandelt würden, betont Leibundgut. «Weil es hier eilt, haben wir diese Einsprache einfach vorgezogen.» Materiell ging es lediglich um die Ausgestaltung des Wendeplatzes. Die Erschliessung liegt in Bettlach nun bis 28. Februar auf.

Der Gemeinderat hat ferner die Schlussabrechnung des neuen Spielplatzes «Auti Rossweid» genehmigt. Die Bruttoanlagekosten betrugen 279'000 Franken, (Budget 280'000 Franken) die Kosten der Gemeinde dank Sponsoren noch 187'000 Franken (Budget 200'000 Franken).