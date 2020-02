Beim Umbau des Platzes vor der Eusebiuskirche kamen Skelette zum Vorschein

Im November 2018 haben die Stimmberechtigten der katholischen Kirchgemeinde einem Kredit von 605'000 Franken für die Umgestaltung der Kirchenumgebung zugestimmt. Eine erste Tranche der Gesamtkosten von 750'000 Franken war schon 2014 bewilligt worden, danach wurde aber das Projekt redimensioniert. Was lange währte, wird jetzt Schritt für Schritt Realität.

Am 13. Januar wurde mit den Bauarbeiten an der Umgebung der Kirche begonnen. Die Arbeiten sind zurzeit in vollem Gange und kommen dank der milden Witterung gut voran. Sie werden in drei Etappen ausgeführt, wie an einem Lokaltermin mit Kirchgemeinderatspräsident Alfred Kilchenmann, Architekt Josef Galli und Natal Imahorn von der Firma BBZ Landschaftsarchitekten zu vernehmen war.

Die gefällten Bäume werden ersetzt

Sie begannen mit der Fällung der alten Kastanienbäume im Westen der Kirche – wogegen es bisher keinerlei Proteste gegeben habe. Dies wohl, weil das Projekt die Pflanzung von Ersatzbäumen vorsieht. Diese werden in zwei Dreiergruppen angeordnet, mit Sitzgelegenheiten unter jeder Baumgruppe. «Das Umgestaltungsprojekt wurde eigentlich durch den Umstand ausgelöst, dass die Bäume von innen her morsch waren und ein Ersatz nötig wurde», erklärt Kilchenmann.

Auch das bisher mit einem Gittertor abgesperrte Areal im Osten wurde jetzt ausgeholzt. Die Kirche soll künftig rundum zugänglich sein. Zurzeit wird die Pflästerung ersetzt. Hier soll ein öffentlich er Park entstehen, mit weiteren fünf Kastanienbäumen, die in der Flucht des einzigen verbliebenen Baumes in der Nordostecke neu angepflanzt werden. Auch die Kirchentreppe im Norden wird neu gestaltet. Sie wird bis zur Grundstücksgrenze symmetrisch aufgebaut. Das nördlich angrenzende Areal mit dem Brunnen gehört der Stadt und ist vom Umbau nicht betroffen.

Kantonsarchäologie war vor Ort

Im Westen Richtung Robert-Luterbacherstrasse wird eine Abschlussmauer errichtet. Beim Ausheben der Fundamente kamen Skelette und Skelettteile zum Vorschein. Was keineswegs eine Überraschung ist, befand sich doch früher der Friedhof in direkter Umgebung der Kirche. Die Funde werden zurzeit von der Kantonsarchäologie untersucht (vgl. Kasten). Auch auf der Ostseite habe man vereinzelt Knochen gefunden. «Wir gehen davon aus, dass wir diese menschlichen Überreste danach wieder auf diesem Areal bestatten werden», meint Kilchenmann.