Bei Verkaufsbeschränkungen gibt es grosse regionale Unterschiede – ein System ist kaum erkennbar

Im ersten Lockdown letztes Jahr gab diese Frage bereits zu reden. Die Grossverteiler waren sich bei gewissen Artikeln nicht einig, ob man diese jetzt den «Gütern des täglichen Gebrauchs» zurechnen müsse oder nicht.

Jetzt, beim zweiten Lockdown, bei dem der Bundesrat respektive das BAG etwas genauer umschriebene Verordnungen erliess, sollte alles besser sein, müsste man meinen. Zwar hat man auf einige unverständliche Verbote, wie sie letzten März verhängt wurden, verzichtet: wie beispielsweise das Verbot für Grossverteiler, Blumen zu verkaufen – auf Initiative des Floristenverbands hin –, das zur Folge hatte, dass unzählige Blumensträusse auf dem Kompost landeten. Ausserdem war es den Grossverteilern im März 20 mehr oder weniger selber überlassen, zu entscheiden, welche Güter sie nun als «Güter des täglichen Bedarfs» deklarieren und weiterhin verkaufen wollten oder nicht, denn die schwammig formulierte Verordnung gab wenig Aufschluss.

Bis alle gleichgeschaltet sind, wird es noch dauern

Ist jetzt also alles besser organisiert? Die Änderung der «Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie vom 13. Januar 2021 ist in der Tat etwas präziser. Bei der Umsetzung hapert es aber noch gewaltig, wie ein Augenschein zeigt: Im Coop Grenchen beispielsweise waren Küchenutensilien, die laut Verordnung des Bundesrats klar unter die Kategorie «Güter des kurzfristigen und täglichen Bedarfs» fallen, in den ersten Tagen nicht offiziell zugänglich.

Was natürlich niemanden daran hinderte, die Artikel selber unter den bloss mit einem Band abgesperrten Gestellen hervorzukramen und beim Self-Check-out zu bezahlen. Im Gegenzug muss niemand mehr auf Kosmetika und Unterwäsche verzichten, weil diese neu in die Ausnahmen aufgenommen wurden, ebenso wie Parfüm. Aber die Anzahl Gestelle, die im Coop an der Solothurnstrasse mit Bändern abgesperrt sind, ist überschaubar.

Keine Spielwaren

In der Migrosfiliale beim Südbahnhof verlässt man sich auf die Angaben des Kantons: Laut Auskunft eines Angestellten haben Vertreter des Kantons sich explizit die Mühe gemacht, nach Grenchen zu fahren und gemeinsam mit den Verantwortlichen das Sortiment zu begutachten und darüber zu informieren, was erlaubt ist und was nicht.

Im Untergeschoss ist im Gegensatz zum letzten Lockdown die Kleiderabteilung nicht vollständig abgesperrt: Der Kunde wird zwischen den «verbotenen» Ständern und Gestellen mit Jacken, Pullis, Pyjamas, Hosen, Mützen und Handschuhen etc. hindurchgelotst, vorbei an grossen Körben mit Unmengen an Socken – meist schwarz – in allen Grössen und Qualitäten und Gestellen mit Unterwäsche, die verkauft werden dürfen. Ganz gesperrt ist die Spielwarenabteilung, praktisch die ganze Unterhaltungselektronik-Abteilung und die Gestelle in der Papeterie mit Dekomaterial und Geschenkpapier. Schätzungsweise ein Fünftel der Ladenfläche insgesamt ist nicht mehr zugänglich.

Ein Rundgang durch Otto’s an der Maienstrasse zeigt da ein anderes Bild: Mehr als die Hälfte der Ladenfläche – die gesamte Möbelabteilung – ist gesperrt. Die Kunden werden mit Paletten und Absperrbändern zwischen den Gestellen hindurchgeführt, vorbei an Gestellen, die «verbotene» Waren enthalten – wie beispielsweise Handyhüllen und Kopfhörer. Hin zu Kosmetika, Seifen und Shampoos, Reinigungsmitteln, hin auch zu Wein und Spirituosen.

Vieles ist nicht mehr erhältlich. Wer nun aber glaubt, dass jetzt der grosse Verzicht angesagt ist, irrt gewaltig. Denn online kann man bei den Grossverteilern alles bestellen und zum Teil sogar im Laden abholen. Wie eine Verkäuferin im Otto’s lakonisch meinte: «Wer einkaufen gehen will, der geht auch so einkaufen, Beschränkungen hin oder her.»