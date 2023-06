Beeindruckende Natur Die Azaleen in Leuzigen laden zum Verweilen unter dem Blätterdach Jahr für Jahr verwandelt sich eine ehemalige Sträucherplantage im Leuziger Wald zu einem farbenprächtigen Park.

Im Wald in Leuzigen gibt es eine verwilderte Rhododendron-Plantage. Besucher nutzen die Gunst der Stunde und bestaunen die blühenden Pflanzen. Bild: Hanspeter Bärtschi

Im Mai und Juni blühen am Waldrand in Leuzigen jeweils die Rhododendren der ehemaligen Plantage der Baumschule Lehmann in Büren. Die Anlage wird zwar nicht mehr kommerziell genutzt, wird aber von der Firma für die Bevölkerung unterhalten.

So entstand aus der vor über 50 Jahren gestarteten Plantage am Ende ein öffentlicher Park, der im Frühsommer jeweils gerne von Besucherinnen und Besuchern aus nah und fern aufgesucht wird. Mit Holzschnitzeln bestreute Waldwege und diverse Bänkli laden zum Verweilen unter dem doppelten Blätterdach: den Rhododendren in den Farben Gelb, Rot, Lila bis Violett und den hohen Bäumen.

Der Park hat gut und gerne die Grösse eines Fussballfeldes, ist aber von aussen kaum zu sehen, da er im Wald liegt. Dieses Jahr erfolgte die Blüte aufgrund der Temperaturen etwas später als sonst. Doch Mitte Juni dürfte die Pracht aber dann für dieses Jahr auch schon wieder zu Ende sein.