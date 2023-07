Baustart Am Sägeweg in Selzach entstehen 24 neue Eigentumswohnungen Mit einem symbolischen Spatenstich hat die SBL Invest GmbH Altishofen LU als Bauherrin die Baustelle für die erste Bauetappe mit insgesamt 16 Eigentumswohnungen in Selzach in Angriff genommen. Insgesamt entstehen 24 Wohnungen.

Spatenstich Sägeweg Selzach. Von links: Daniel Steiner, (Bauherrschaft); Stefan Aerne, (Projektleitung); Natalie De Rocco, (Bauleitung); Jasmin Barria, (Bauverwaltung); Karin Elsässer, (Bauverwaltung); Theo Buob, (Verkaufsbeauftragter); Matthias Scheidegger, (Baugrubenaushub); Yanik Scheidegger, (Polier) und Marius Affentranger, (Baumeister). Bild: zvg

Selzach positioniert sich weiter als Wohngemeinde. Nachdem der Wohnpark Steinacker an der Bellacherstrasse Formen annimmt, wurde eine weitere Wohnüberbauung in Angriff genommen. Am Sägeweg entstehen Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 24 Eigentumswohnungen und zentraler Autoeinstellhalle. Sie werden vom Architekturbüro Beplus Architekten AG in Altishofen geplant.

Die Mehrfamilienhäuser sind versetzt angeordnet und bieten so nicht nur Aussicht, sondern auch Privatsphäre und erhalten viel Sonne. Die 3 ½ - bis 5 ½ Zimmer-Garten-, Etagen- und Attikawohnungen verfügen nebst einem grosszügigen Wohnungsgrundriss über ein Reduit mit Waschturm und über einen zusätzlichen Vorratsraum. Der Innenausbau überzeugt gemäss einer Mitteilung mit «hochwertigen Materialien». Die Wärmeerzeugung erfolgt mit einer Sole-Wasser Erdwärmepumpe.

Mit den Bauarbeiten wurde kürzlich begonnen und der Einzugstermin der ersten Eigentumswohnungen ist auf den Herbst 2024 vorgesehen. (mgt)