Bahnhofplatz Neuer Busterminal in Grenchen: Am Bahnhofplatz ist der Bagger aufgefahren Die Vorarbeiten für den neuen Busterminal in Grenchen haben begonnen. Zuerst wird die Busstation gebaut, danach der Bahnhofplatz gestaltet.

Abbruch des Mehrfamilienhauses beim Bahnhof Süd. Hier wird im Frühjahr der neue Busterminal gebaut. Andreas Toggweiler

Die Neugestaltung des Bahnhofplatzes rückt einen Schritt näher. Vor einigen Tagen wurde mit dem Abbruch eines Mehrfamilienhauses begonnen, das dort stand, wo der neue Busterminal hinkommt. Nach den Rodungsarbeiten wurde das Gebäude fachgerecht ausgehöhlt, bevor letzte Woche die Bagger auffuhren.

Das weitere Bauprogramm für den neuen Bahnhofplatz wird laut Stadtbaumeister Aquil Briggen wie folgt aussehen: Im Frühjahr erfolgt der offizielle Baustart für den Busterminal. Er wird zuerst fertiggestellt, bevor mit den Arbeiten auf dem Bahnhofplatz (West) begonnen wird. In einer letzten Etappe erfolgt die Gestaltung des östlichen Bereichs.

Neue Fahrtrichtung, neue Glassammelstelle

Das abgebrochene Gebäude gehörte zuletzt der Stadt und wurde als Wohnhaus genutzt. Auch die Büros der Mütterberatungsstelle waren dort eingemietet. Diese sind inzwischen in der Marktstrasse zu finden.

Auch im Aussenbereich des angrenzenden Migros-Supermarkts neigen sich jetzt die Arbeiten allmählich dem Ende zu. So wurde in den letzten Wochen der Aussenparkplatz neu gestaltet und gleichzeitig die Durchfahrtrichtung für den Verkehr umgedreht. In der Südostecke hat die Stadt zudem eine weitere unterirdische Glassammelstelle in Betrieb genommen.