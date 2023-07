Bahnhofplatz Ab Montag ist die Freiestrasse in Grenchen gesperrt – die Buseinfahrt ins neue Terminal wird betoniert Im Rahmen der Neugestaltung des Bahnhofplatzes Grenchen Süd gibt’s ab Montag wieder ein neues Verkehrsregime. Die Sperrung der Freiestrasse zwischen Bahnhofstrasse und Migros-Parkplatz dauert bis Anfang November – dafür ist die Bahnhofstrasse wieder befahrbar.

Die Freiestrasse wird in diesem Abschnitt ab Montag gesperrt. Die Zufahrt von Osten zum Migros-Parkplatz ist gewährleistet. Bild: Andreas Toggweiler

Im Rahmen der laufenden Neugestaltung des Bahnhofplatzes Grenchen Süd sind in der Freiestrasse diverse Bauarbeiten an Werk- und Kanalisationsleitungen sowie Beto­nierarbeiten für den Busterminal notwendig, wie die Baudirektion in einer Mitteilung schreibt.

Hier entsteht der neue Busterminal. Zurzeit wird die Fahrbahn betoniert. Bild: Andreas Toggweiler

Dazu muss die Freiestrasse im Abschnitt von der Bahn­hofstrasse bis zum Aussenparkplatz der Migros für jeglichen Verkehr gesperrt werden. Unter anderem wird die Betonfahrbahn, die zurzeit für die Busse beim neuen Terminal erstellt wird, bis auf die Freistrasse hinaus gebaut.

Betonfahrbahnen werden etwa auch bei viel befahrenen Kreiseln gewählt. Sie sind dauerhafter als Bitumen-Beläge und es bilden sich in der Hitze keine Spurrillen.

Die Sperrung der Freiestrasse erfolgt ab Montag, dem 24. Juli, und dauert voraussichtlich bis Anfang No­vember an.

Zeitgleich mit der Sperrung der Freiestrasse wird die Bahnhofstrasse im Abschnitt zwischen der Storchengasse und der Léon Breitling-Strasse wieder in beide Fahrtrichtungen für den Verkehr frei­gegeben. Diese wurde in den vergangenen Monaten umfassend saniert.

Die Zufahrt von der Bahnhofstrasse zum Bahnhof Grenchen Süd erfolgt ausgangs Kreisel im Einbahnregime. Einzig der Linienbus verkehrt im Gegenverkehr mittels Lichtsignalanlagen aus dem Bahnhof Grenchen Süd heraus in Richtung Kreisel.

Karte mit den vorgesehenen Verkehrsänderungen. Grafik: Google Maps/Oliver Menge

Zufahrt zum Migros-Parkplatz nur von Osten her

Mit der Sperrung der Freiestrasse ist auch die südliche Einfahrt in die Mazzinistrasse nicht mehr möglich und der Zugang zur Mazzinistrasse hat von Norden her über die Storchengasse zu erfolgen. Das bestehende Einbahnregime der Mazzinistrasse wird dafür provisorisch aufgehoben. Die Zufahrt und Wegfahrt zum Aussenparkplatz der Migros ist nur noch über Girardstrasse möglich.

Die Fussgänger würden dem Baufortschritt entsprechend lokal um die Baustelle herum geführt, heisst es weiter.

Die Baudirektion bittet darum, die jeweiligen Signalisationen und Verkehrsführungen zu beachten. Bei Fragen stehen die Mitarbeitenden der Baudirektion Gren­chen zur Verfügung (Telefon 032 654 67 67).