Bahn-Radrennen Saisonauftakt im Tissot Velodrome: Sogar Olympiasieger sind in Grenchen am Start Am Donnerstag beginnt die Rennsaison 2023/24 im Tissot Velodrome mit einem internationalen Rennen UCI C2.

Women's Omnium im Jahr 2021. Bild: Carole Lauener

Mit einem äusserst gut besetzten internationalen Rennen (UCI C2) startet das Tissot Velodrome am Donnerstag, 5. Oktober, in die neue Saison. Es geht um Medaillen, Siegprämien und nicht zuletzt um wichtige Punkte für die Olympischen Spiele in Paris nächsten Sommer.

Über 80 Fahrerinnen und Fahrer aus 16 Nationen haben sich eingeschrieben. Allen voran die beiden Olympiasieger aus Italien Francesco Lamon (Mannschaftsverfolgung) und als bekanntester Name jener von Elia Viviani, der ja nicht nur als Sprintrakete Etappen an den Grand Tours gewann, sondern auch Olympiasieger in Rio im Omnium wurde. Auf sie wartet starke Konkurrenz in den Disziplinen Scratch, Elimination und Madison.

Gespannt darf man aus einheimischer Seite auf das Abschneiden des lange verletzt gewesenen Simon Vitzthum sowie auf jenes von «Evergreen» Claudio Imhof sein. Die Damen absolvieren die Vielseitigkeitsprüfung Omnium. Auch hier wird eine Italienerin, nämlich Silvia Zanardi, die in der U23-Kategorie sowohl auf Strasse wie auf der Bahn Herausragendes geleistet hat, nur schwer zu besiegen sein.

Neue Talente gibt es bei den Junioren (U17 und U19) zu entdecken, währen die Senioren in der Masterkategorie über die «fliegende Runde» und im 500 Meter- Zeitfahren über die Bahn brettern werden.