Badi-Parkplatz Ab Mittwoch geht’s buchstäblich rund auf dem Lunapark in Grenchen – zahlreiche Attraktionen und Bahnen sorgen für Spass und Nervenkitzel Auf dem Badi-Parkplatz neben dem Bocciodromo haben Rachel Marti und ihre Helferinnen und Helfer sowie die Betreiber der verschiedenen Bahnen einen spannenden und abwechslungsreichen Lunapark aufgestellt. Hauptattraktion ist der weithin sichtbare «Phoenix», der für Nervenkitzel pur sorgt.

Rachel Garcia vor dem «Phoenix», der Attraktion des diesjährigen Lunaparks bei der Badi Grenchen. Bild: Oliver Menge

Rachel Garcia ist etwas nervös. Denn die Wetteraussichten für die nächsten Tage sind eigentlich ganz ordentlich: nicht so heiss wie letztes Jahr, dazu noch trocken – die letzten Regenwolken dürften sich im Lauf der kommenden Nacht verziehen. Wenn Petrus sich also an den Plan hält, verheisst das eine tolle Chilbiwoche auf dem Badi-Parkplatz. Mit viel Publikum, denn dann kommt so richtig Stimmung auf.

Attraktionen noch und noch

Der Lunapark, quasi Ersatz für die abgesagte Mia, hat dieses Jahr einiges zu bieten. Da wäre der bereits erwähnte «Phoenix», ein Schwinger mit 24 Plätzen, wo es nicht nur rauf und runter, sondern auch noch ringsherum geht. Nichts für schwache Nerven also.

Auf dem X-Factory am anderen Ende des Lunaparks könnte man unter Umständen nass werden: Der Scheibenwischer, wie ihn Chilbifachleute nennen, war schon immer vor allem bei Jugendlichen besonders beliebt. Jetzt umso mehr, wenn man rasend in ein Wasserspiel eingetaucht wird.

Mitten auf dem Platz steht die Anlage mit den Autoscootern – gefahrlose Zusammenstösse und Verfolgungsjagden sind garantiert. Gleich daneben das Funhouse – die Anlage wird zu Fuss durchlaufen und bietet speziell für Kinder haufenweise lustige Überraschungen.

Auch für die Kleinen gibt’s ein Angebot

Für die noch kleineren Familienmitglieder gibt’s das Fliegerkarussell und das Biene-Maja-Karussell. Daneben sorgen eine Reihe von Schiessbuden und Geschicklichkeitsanlagen, wie das Entenfischen oder Fort Knox, wo es gilt, durch Einwerfen von Münzen noch mehr Münzen zu gewinnen, für Unterhaltung.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Churros, Confiserie und American Food sind vor Ort erhältlich. Und wer das Messefeeling der Mia vermisst, sogar für diese Personen gibt’s ein Angebot: Der Anbieter eines Fensterputzautomaten, der eigentlich an der Mia sein Produkt vorstellen wollte, bestand darauf, trotz Absage nach Grenchen zu kommen und seine Automaten anzupreisen.

Rachel Garcia vor dem «Phoenix», der Attraktion des diesjährigen Lunaparks bei der Badi Grenchen. Bild: Oliver Menge

Rachel Garcia freut sich darauf, zahlreiche Grenchner Familien, Junge und Junggebliebene in den nächsten Tagen zu sehen.