Ausstellung zur Kastels-Erweiterung: Projekte des Wettbewerbs werden gezeigt

Im Sommer 2019 ist ein Architekturwettbewerb zur Schulraumerweiterung und zum Neubau einer Doppelturnhalle auf der Schulanlage Kastels in Grenchen ausgeschrieben worden. Sieben Projektteams wurden in der Präqualifikationsphase ausgewählt, ihre Projektvorschläge auszuarbeiten und einzureichen. Am 12. März 2020 ist das Projekt «Dialog» der Arbeitsgemeinschaft MZR Architekten und Omlin Architekten Bern vom Preisgericht zum Sieger erklärt und mit dem ersten Preis gewürdigt worden.