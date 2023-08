Archäologie Pfeilspitze aus Mörigen wurde aus Eisen gefertigt, das von einem Meteoriten stammt – allerdings nicht von dem auf dem Twannberg Beda Hofmann, der Leiter Abteilung Erdwissenschaften am Naturhistorischen Museum Bern, hatte sich erhofft, die Untersuchung würde eine Verbindung mit dem vor etwa 170’000 Jahren beim Twannberg auf die Erde gefallenen Meteoriten ergeben. Doch offenbar stammte das Eisen von einem «nur» 3200-jährigen Meteoriten in Estland.

In einer interdisziplinären Studie des Naturhistorischen Museums Bern konnten Forschende nachweisen, dass eine bronzezeitliche Pfeilspitze aus dem Bernischen Historischen Museum, die im 19. Jahrhundert in Mörigen am Bielersee gefunden wurde, aus meteoritischem Eisen besteht. Der Nachweis einer so frühen Verwendung von meteoritischem Eisen sei extrem selten, heisst es in einer entsprechenden Medienmitteilung auf der Website des Naturhistorischen Museums.

Die vier Zentimeter lange Pfeilspitze von Mörigen aus meteoritischem Eisen. Bild: zvg/Thomas Schüpbach

Sie ist 39 Millimeter lang und 2,9 Gramm schwer: Im Februar 2021 wurde im Bernischen Historischen Museum eine Pfeilspitze aus Eisen identifiziert, die aus einer bronzezeitlichen Pfahlbaustation bei Mörigen am Bielersee (900–800 v. Chr.) stammt und im 19. Jahrhundert bei Ausgrabungen gefunden wurde. Die Fundstelle liegt nur wenige Kilometer vom Streufeld des sogenannten Twannberg-Meteoriten entfernt.

Um das unersetzliche historische Artefakt nicht zu beschädigen, musste bei der Analyse auf zerstörungsfreie Untersuchungsmethoden zurückgegriffen werden. Eine detaillierte interdisziplinäre Untersuchung der Pfeilspitze konnte zweifelsfrei bestätigen, dass sie aus meteoritischem Eisen hergestellt wurde. Die Resultate wurden nun von einer internationalen Gruppe von Wissenschaftlern im «Journal of Archaeological Science» publiziert.

Eisen von Meteoriten war sehr selten

Heute ist Eisen das meistverwendete Metall. Die Kunst, aus Erz Eisen herzustellen, ist in Zentraleuropa seit Beginn der Eisenzeit um 800 v. Chr. bekannt. Vor dieser Zeit galt das Metall als äusserst rar und kostbar – es war nur aus Meteoriten bekannt. Archäologische Objekte aus meteoritischem Eisen sind darum extrem selten und sie wurden einst wohl nicht als Gebrauchsgegenstände eingesetzt.

In ganz Eurasien und Afrika sind nur 55 solche Objekte bekannt, diese stammen von 22 verschiedenen Fundstellen. Allein 19 Objekte stammen aus dem Grab des Pharaos Tutanchamun in Ägypten. Nur ein Teil der Artefakte wurde allerdings mit modernen analytischen Methoden untersucht.

Der Twannberg-Meteorit

Das Naturhistorische Museum Bern erforscht das Twannberg-Meteoriten-Streufeld im Berner Jura (Schweiz), wo über 2000 Fragmente eines Eisenmeteoriten gefunden wurden, der vor etwa 170’000 Jahren auf die Erde fiel. Begleitend wurden mittels eines tragbaren Analysegeräts (Röntgenfluoreszenz, XRF) viele archäologische Objekte aus der Region auf hohe, für Meteoriten typische Nickelgehalte analysiert, um diese Fragen zu klären: Waren Stücke des Twannberg-Meteoriten eventuell schon vor langer Zeit bekannt und wurden sie verwendet? Wurde etwa die Pfeilspitze von Mörigen daraus hergestellt?

Eines der Fragmente des Twannberg-Meteoriten im Naturhistorischen Museum in Bern, die auf dem Twannberg im Jahr 1984 gefunden wurden. Bild: Peter Schneider/Keystone

Die eingesetzten Methoden für die Analyse der Pfeilspitze umfassen Lichtmikroskopie, Rasterelektronenmikroskopie, Röntgentomografie, Röntgenfluoreszenz, myoneninduzierte Röntgenspektrometrie (Mixe) und hochempfindliche Gammaspektrometrie. Die beiden letzterwähnten Methoden stammen aus der Kern- und Teilchenphysik und wurden erstmals zur Charakterisierung eines aus einem Meteoriten hergestellten archäologischen Gegenstandes angewendet.

Mixe erlaubte die chemische Analyse des Metalls unter einer millimeterdicken Rostschicht. Mittels Gammaspektrometrie gelang der Nachweis von Aluminium-26, ein Hinweis darauf, dass der Meteorit über lange Zeit im Weltall der kosmischen Strahlung ausgesetzt war. An der Oberfläche der Pfeilspitze wurden zudem Spuren der Bearbeitung durch Schleifen festgestellt sowie Reste von Teer, der vermutlich zur Befestigung an einem Pfeil diente.

Das Naturschutzgebiet von Mörigen, wo die archäologischen Funde im 19. Jahrhundert erfolgten. Im Hintergrund der Jura bei Twann, der sogenannte Twannberg. Bild: Jacqueline Meyer

Überraschendes Untersuchungsergebnis

Diese Untersuchungen zeigen eindeutig, dass es sich um ein Stück Eisenmeteorit handelt – überraschenderweise jedoch nicht vom nahen Twannberg-Streufeld. Mit rund 8,3 Prozent Nickel ist der Gehalt dieses Elementes in der Pfeilspitze fast doppelt so hoch wie im Twannberg-Meteoriten. Ein hoher Germanium-Gehalt zeigt ausserdem, dass es sich sehr wahrscheinlich um einen Meteoriten des Typs IAB handelt.

Weiter konnte gezeigt werden, dass die eher niedrige Konzentration von Aluminium-26 darauf hindeutet, dass die Probe aus dem Innern eines Meteoriten stammt, der ursprünglich eine Masse von mindestens zwei Tonnen hatte. Bekannte grosse IAB-Eisenmeteoriten gibt es in Europa nur wenige.

Als wahrscheinlichste Herkunft wird der Meteorit «Kaalijarv» angenommen, der während der Bronzezeit (ca. 1500 v. Chr.) in Estland fiel. Der Fall dieses Meteoriten produzierte mehrere Krater mit bis zu 100 Metern Durchmesser. Da die grössten Meteoritenfragmente am Boden explodierten, müssen viele kleine Splitter entstanden sein.

Weitere Analysen in archäologischen Sammlungen Europas könnten Hinweise geben, ob sich die Spur der Pfeilspitze aus Mörigen nach Estland bestätigen lässt.