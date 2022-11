Arbeitsplätze Grenchen möchte auch ein Stück vom Kuchen der kantonalen Verwaltungsarbeitsplätze Die Pläne des Kantons, in Solothurn ein neues Bürogebäude zu bauen, sorgen in Grenchen für Irritationen. Denn Grenchen wird in Sachen Ansiedlung von Verwaltungsarbeitsplätzen seit Jahren vertröstet.

Ein Angebot aus Grenchen: Das Stadtpolizei-Gebäude wird 2023 weitgehend frei. Andreas Toggweiler

«Nach dem Rosengarten: Die Solothurner Behörden planen in der Kantonshauptstadt bereits das nächste zentrale Verwaltungsgebäude» – diese Schlagzeile sorgte in Grenchen für Stirnrunzeln. «Wir erwarten ein Zeichen für Grenchen, bevor der Kanton in Solothurn wieder neue Büroräume baut», meint Grenchens Stadtpräsident François Scheidegger.

Er betont, dass er dieses Thema immer wieder gegenüber der Kantonsregierung aufs Tapet gebracht habe, sei es schriftlich oder anlässlich von regierungsrätlichen Besuchen in Grenchen.

Doch das Gegenteil geschieht. Die Kaskade des Rückzugs der kantonalen Stellen aus der Stadt Grenchen ist in der Tat eindrücklich: Sie begann mit der Schliessung des Spitals in den 1990er-Jahren, gefolgt von der Schliessung des RAV in Grenchen 2001, der Veranlagungsbehörde 2014, danach noch des Zivilstandsamtes und zuletzt des Arbeitsamtes auf Weihnachten 2021.

Weniger als 100 Arbeitsplätze des Kantons

Das führt dazu, dass Grenchen inzwischen weniger als 100 Arbeitsplätze des Kantons beherbergt. Von rund 3000 in der kantonalen Verwaltung. Rechnet man noch Spitäler und Fachhochschulen dazu, stehen schätzungsweise über 8000 Personen auf der kantonalen Payroll.

«Dies sind in der Regel recht gut bezahlte Stellen, die wiederum für ein substanzielles Steuersubstrat sorgen», gibt Grenchens Stadtpräsident zu bedenken. Dies gelte für die Industrie-Arbeitsplätze nur in geringerem Ausmass. Über 50 Prozent der 11'000 Arbeitsplätze in Grenchen liegen im 2. Sektor. (Zum Vergleich: CH 21 Prozent, Kt. SO 27 Prozent.) Das industrielle Klumpenrisiko Grenchens ist noch immer beträchtlich.

Die letzten Arbeitsplätze des Kantons in Grenchen: Posten der Kantonspolizei am Marktplatz 3, hier befinden sich auch noch die Amtsschreiberei Grenchen-Bettlach ... Oliver Menge

... und das Berufsbildungszentrum (BBZ) Grenchen. Tom Ulrich

Der stark industrielastige Branchenmix würde durch Verwaltungsarbeitsplätze, die weniger konjunkturabhängig sind, verbessert, so die Überlegung der hiesigen Behörden. In diesem Zusammenhang ist übrigens auch noch die Verlagerung des Bundesamtes für Wohnungswesen nach Bern 2021 zu erwähnen; was allerdings «auf die Kappe» des Bundesrates geht, aber ähnliche Auswirkungen hat.

Schöner neuer Wohnraum wäre vorhanden ...

Scheidegger hofft, dass bei Ansiedlung von kantonalen Stellen in Grenchen auch ein gewisser Anteil der Arbeitnehmenden ihren Wohnsitz in Grenchen nehmen und so Steuerzahler werden. Attraktiver neuer Wohnraum werde jedenfalls in Grenchen laufend zur Verfügung gestellt, meint er.

Der Grenchner Stapi erinnert sich dabei an eine Aussage der ehemaligen Volkswirtschaftsdirektorin Esther Gassler, welche der Stadt 2014 zugesichert habe, sich für die Verschiebung von kantonalen Aufgaben nach Grenchen einzusetzen. 2015 sei die Ankündigung von Gassler sogar dahingehend konkretisiert worden, dass man den Standort Grenchen in die kantonale Büroraumplanung aufnehme.

Allerdings versprach Gassler damals etwas, das gar nicht ihr Departement betraf. Doch die Funkstille aus Solothurn dauert nun schon einige Zeit und mit den angedachten Neubauten in der Kantonshauptstadt würden weitere Fakten geschaffen.

Kantonsbaumeister: «Komplexe Problematik» Kantonsbaumeister Guido Keune betont, dass in Sachen Büroplanung beim Kanton noch nichts entschieden wurde – auch nicht ein Neubau in Solothurn. Dafür, Synergien zu nutzen auf kantonseigenen Grundstücken, spreche aber einiges. Dies wäre beispielsweise auf den Parzellen nördlich des Rötihofs möglich, wo «eine erste grobe Machbarkeit» vorliege. Noch immer gelte die Devise des Büroraumkonzeptes von 2015, mit dem man möglichst die Maxime «Eigentum vor Miete» anstrebe. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht (Steuerzahler) und aus Gründen der Kundennähe, veränderter Arbeitsweisen sowie weiteren Standardisierungen sei eine Bündelung von Amts- und Dienststellen vorzuziehen. Argumente gegen den Standort Grenchen seien dies aber keineswegs. Keune erinnert daran, dass der Kanton in Grenchen das ehemalige SWG-Gebäude am Marktplatz erworben hat, wo sich jetzt die Kantonspolizei und die Amtschreiberei befindet. Überhaupt sei die Büroraum-Problematik komplex aufgrund von noch immer vielen Mietverhältnissen mit unterschiedlicher Vertragsdauer. Erste «Stossrichtungen» seien voraussichtlich nächstes Jahr zu erwarten. (at.)

Eine kleine Bewegung in Grenchen ist tatsächlich zu verzeichnen: Inzwischen hat der Kanton eine Handvoll Stellen auf der Kantonspolizei Grenchen geschaffen, welche bekanntlich einen Teil der Aufgaben der Stadtpolizei auf 2023 übernimmt.

Scheidegger geht es aber um andere Dimensionen. Nur schon um in die Grössenordnung von Olten zu gelangen, wo auch rund 2000 kantonale Arbeitsplätze angesiedelt sind, müssten ganze Amtsstellen nach Grenchen gebracht werden. Scheidegger: «Eigentlich würde das Amt für Wirtschaft und Arbeit ganz gut nach Grenchen passen ...»

Liegenschaften oder Bauplätze wären vorhanden

Immer wieder ein Thema ist die Wiederansiedlung eines Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums (RAV) in Grenchen. Dies fordert übrigens auch der Einwohnergemeindeverband und 2020 haben die Gemeinden Bettlach, Selzach und Grenchen diesbezüglich an die damalige Frau Landammann Brigit Wyss geschrieben.

Hätte denn Grenchen entsprechende Liegenschaften oder Grundstücke anzubieten? «Kein Problem», meint der Stadtpräsident und erinnert an das frei werdende Gebäude der Stadtpolizei. Sogar im Stadtzentrum gebe es Baulücken, auf denen der Kanton willkommen sei.