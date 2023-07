American Football Swiss-Bowl-Hype im Stadion Brühl Grenchen: Die Calanda Broncos bezwingen die Thun Tigers im Finalspiel der Meisterschaft Der American-Football-Verband hat seine Finalspiele um den Swiss Bowl XXXVII im Stadion Brühl durchgeführt. In Grenchen zelebrierten Hunderte Zuschauer einen Tag «American Way of Life». Und im Mittelpunkt steht gleich zu Beginn eine 13-jährige Grenchnerin.

Die neuen Schweizer Meister: Die Calanda Broncos holten sich in Grenchen den Swiss Bowl und den U19-Junior Swiss Bowl. Bild: Patrick Lüthy

Gänsehautmoment vor dem Anpfiff zum XXXVII Swiss Bowl im Stadion Brühl: Da schnappt sich die 13-jährige Faiza das Mikrofon. Hinter ihr stehen gut 70 gestandene American Footballer in Vollmontur, vor ihr erheben sich gut 1500 Zuschauer auf der Tribüne. Und mit einer Selbstverständlichkeit sondergleichen singt Faiza gekonnt mit ihrer klaren Engelsstimme die Schweizer Nationalhymne derart perfekt, dass manch einer ein Tränchen der Rührung verstecken muss.

Die 13-Jährige Faiza sang vor dem Spiel die Schweizer Nationalhymne. Bild: Patrick Lüthy

«Natürlich war ich unglaublich nervös», gibt die junge Grenchnerin zu. «Doch wenn ich singen darf, vergesse ich alles um mich herum.» Faiza besucht die Musikschule in Grenchen und wurde von ihrer Gesangslehrerin Carina Glauser für diese reizvolle Aufgabe vorgeschlagen.

43 Bilder 43 Bilder Swiss Bowl: U-19 Junior Bowl Final: Calanda Broncos - Basel Gladiators Bild: Patrick Lüthy

«American Way of Life»

Der Swiss Bowl-Pokal. Bild: Patrick Lüthy

Nein, es gab an diesem heissen Samstag in der Grenchner Buvette keine Bratwurst. «Matchwürstli» befanden sich genauso wenig im Angebot wie Kebab. Auf dem Menüplan standen Chicken-Wings oder Spareribs. Das Angebot fand reissenden Absatz, das Buvetten-Team stand unter Dauerstress. Getränke aller Art gingen in grossen Mengen über die Theke. Glace war bereits am frühen Abend ausverkauft. Auf ein Dessert musste trotzdem niemand verzichten: Donuts in allen möglichen Variationen gab es zur Genüge.

Perfekte Stimmung auf den Tribünen des Stadion Brühl. Bild: Patrick Lüthy

Beide Finalisten, sowohl die Calanda Broncos, als auch die Thun Grizzlies, wurden von vielen Fans lautstark unterstützt. Perfekte Partystimmung also auf der altehrwürdigen Tribüne des Stadion Brühl sowie auf dem Rasen, wo sonst der FC Grenchen 15 seine Gegner empfängt.

Auf dem Rasen im Stadion Brühl empfängt sonst der FC Grenchen 15 seine Gegner. Bild: Patrick Lüthy

Ein Strafraum war nicht mehr auf dem Feld auszumachen, die Torstangen ragten steil in die Höhe, das Gehäuse ist diesmal mehr hoch als breit. Auf der Mittellinie steht dominant die Zahl «50». Exakt für die Hälfte des Spielfelds von insgesamt 100 Yards. «Sechs Stunden haben wir gebraucht, um all die nötigen Linien und Zahlen auf das Spielfeld zu zeichnen», sagt Stadionwart Swen Käser.

Ein Pferd in Menschengestalt fungierte als Maskottchen. Bild: Patrick Lüthy

Die Probleme des Maskottchens

Kaum hatte das Spiel begonnen, legten die Calanda Broncos mit einem «Touchdown» vor. Zuviel des Guten für das Maskottchen der Bündner? Das Pferd in Menschengestalt klappte plötzlich zusammen und ging zu Boden. Hatte die gute Frau unter der Maske bei der grossen Hitze einen Kreislaufkollaps erlitten? Schnell gab es Entwarnung: Es handelte sich nach einem Misstritt um ein Knieproblem. Ersatz war sofort gefunden und nach wenigen Minuten sorgte ein neues «Pferdchen» für Stimmung.

Die Cheerleaders glänzten mit artistischen Showeinlagen. Bild: Patrick Lüthy

Die Cheerleaders hatten inzwischen mit ihren artistischen Showeinlagen geglänzt. In der Pause sorgten dann die Tambouren des TV Solothurn dafür, dass die Zuschauer den Rhythmus im Klatschen nie verloren.

Die Tambouren des TV Solothurn gaben den Takt an. Bild: Patrick Lüthy

66 Bilder 66 Bilder Swiss Bowl (American football) Swiss Bowl Calanda Broncos - Thun Tigers Patrick Lüthy / IMAGOpress.com

«Das Brühl ist ideal»

Voll des Lobes, die Möglichkeit zur Durchführung des Swiss Bowl zum zweiten Mal in Grenchen erhalten zu haben, war Claudio Spescha, der Verbandspräsident: «Grenchen bietet vorab den Vorteil, dass quasi alle Zuschauer sitzen können und dass keine Leichtathletik-Bahn existiert. So sind wir viel näher bei unseren Fans und die Stimmung ist schlichtweg famos.»

Das Grenchner Stadion soll in Zukunft zum Nationalstadion des Schweizer American Football mutieren. Verbandspräsident Claudio Spescha lobt die Zusammenarbeit mit der Stadt. Bild: Patrick Lüthy

Es ist bekanntlich vorgesehen, dass Grenchen in Zukunft zum Nationalstadion dieser Sportart mutieren soll. «Die Zusammenarbeit mit der Stadt funktioniert sehr gut und ich sehe aktuell kein anderes Stadion, das Grenchen konkurrenzieren könnte», ergänzt Claudio Spescha. Gut möglich, dass bereits im Herbst im Stadion Brühl ein weiterer Leckerbissen dieser Sportart auf dem Programm steht, wenn die Schweizer Nationalmannschaft Tschechien empfängt.

Die Calanda Broncos holten sich auch den U19-Junior Swiss Bowl. Bild: Patrick Lüthy