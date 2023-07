Diesen Samstag geht's in Grenchen so richtig zur Sache – das «Brühl» könnte schon bald zum Nationalstadion werden

Das Endspiel um den Swiss Bowl 37 findet am Samstag in Grenchen statt: Im Final stehen sich die Calanca Broncos und die Thun Tigers gegenüber. Am Nachmittag spielen ausserdem die Junioren um den U-19 Titel im Junior Bowl. Daneben gibts ein Rahmenprogramm mit viel Unterhaltung, Show und American Food.