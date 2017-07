Zivilisationsabfall ist das Problem

Der Biologe Martin Huber betonte in seinen Ausführungen, dass die Gewässer über eine gute Selbstreinigungskraft verfügten, was die natürlichen Stoffe anbelange. Das Problem seien die Zivilisationsabfälle. Zwar hätten die Anstrengungen der letzten Jahrzehnte gefruchtet. «Wir haben das Privileg, dass wir beinahe überall unbedenklich baden können», konstatierte er. Es treten aber immer wieder neue Gefahren auf. So ist man erst daran, dem Problem mit den Spurenstoffen aus Medikamenten (Antibabypille), die vor allem den Fischreichtum beeinträchtigen, Herr zu werden.

Eine grosse Herausforderung stellt zudem die «Plastikvermüllung» dar. Mikroskopisch kleine Teil, die zum Beispiel in Duschgels oder Shampoos enthalten sind, können nicht abgebaut werden und gelangen via Flüsse ins Meer. Diese Teile sind ungemein toxisch und sehr langlebig. Via Nahrungskette stellen sie auch für den Menschen wieder eine Gefahr dar. Lösungsansätze in dieser Angelegenheit stecken noch in den Kinderschuhen.

Schliesslich berichtete Witi-Aufseher Viktor Stüdeli aus seiner langjährigen Erfahrung: «Wir haben viel erreicht in den letzten 20 Jahren. Es hat immer noch genug Abfall, aber die Menge ist doch merklich zurückgegangen», stellte er fest. In diesem Zusammenhang ist die Arbeit der Grenchner Institution Pro Work zu würdigen, die wöchentlich die Uferpartie zwischen Bettlach und Büren von Unrat befreit.

Laut Viktor Stüdeli, der übrigens in naher Zukunft seine Arbeit an die Kantonspolizei abtritt, habe sich auch das Fahrverbot in der Witi-Schutzzone positiv ausgewirkt. «Zudem ist die junge Generation doch ziemlich sensibilisiert für die Littering-Problematik. Insbesondere in den Schulen wird erstklassige Aufklärung betrieben», fügte er an.

Das Engagement der Repla GB (und natürlich auch von Espace Solothurn) zahlt sich also aus. Geschäftsführer Jean-Pierre Ruch dankte denn auch den Mitarbeitenden und den Delegierten aus den verschiedenen Gemeinden: «Wir brauchen Euch Leute von der Front.» Es benötigt aber auch ein Umweltbewusstsein von jedem Einzelnen im Naherholungsgebiet, denn bekanntlich ist der beste Kampf gegen das Littering jener, der nicht (mehr) geführt werden muss.