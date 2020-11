Abstimmung zum Bahnhof Grenchen Süd steht an – der Stadtpräsident sagt, worum es geht

Über den Bahnhofplatz hat man seit Jahren diskutiert und Projekte gemacht. Was ist an diesem Projekt besser als an den Vorgängern?

François Scheidegger: Eine weitgehende Verkehrsentflechtung, eine klarere Verkehrsführung und -beruhigung sowie eine höhere Aufenthaltsqualität scheinen mir persönlich wesentliche Merkmale. Ein wichtiger Aspekt bildet auch die Sicherheit sowie ein behindertengerechter Ausbau. Die Bushaltestellen, die neu zwischen Kunsthaus und Migros liegen, bieten mehr Komfort. Das ganze Areal wird zudem sehr viel grüner.