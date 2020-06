Abschied von einer «Grande Dame»

Am Dienstag fand in der christkatholischen Kirche in Solothurn die Abdankungsfeier für Marieluise Schild-von Platen statt. Mit der Witwe von René Schild verstarb im 93. Lebensjahr eine der letzten Vertreterinnen der Grenchner Uhren- und Industriellendynastien. Marieluise Schild starb am vergangenen 6. Juni.

Die Familie nahm in der Todesanzeige mit einem Gedanken von Plato Abschied: «Denken, was wahr, und fühlen, was schön, und wollen, was gut ist: Darin erkennt der Geist das Ziel des vernünftigen Lebens.»

Der Spruch des griechischen Philosophen passt, war doch Marieluise Schild eine «Grande Dame», die zwar in den letzten Jahren zurückgezogen lebte, jedoch Gesprächspartner dank ihrem Esprit und ihrem Humor fesseln konnte. Ein philosophisches Gespräch liebte sie fast so sehr wie Bridgepartien.

Die Herrin über den schönsten Park Grenchens

Marie-Luise Schild war auch die Hausherrin über eine der schönsten Villen Grenchens zu der auch der ausladende, eingefriedete Schild-Park am Kirchenhügel mit seinem alten Baumbestand gehört.

«Manche dieser Bäume habe ich selber gepflanzt», berichtete Marieluise Schild anlässlich eines Besuchs dieser Zeitung im privaten Park im Jahr 2014. Im Park befinden sich auch Gräber verstorbener Mitglieder der Schild-Dynastie.

Villa und Park gehören schon seit einiger Zeit den Nachkommen von René und Marieluise Schild. Letztere genoss dort das Wohnrecht. Über Pläne der Familie mit der Liegenschaft sei bisher noch nichts entschieden verlautete seitens Theodor Schild (Nachkomme).

Marieluise Schild lebte seit 1950 mit René Schild dort. Ihr Gatte verstarb 1993. Er war der Sohn von Theodor Schild (1870-1950), der die Villa im Jahr 1912 erbauen liess. Beide Gräber befinden sich im Park der Schild-Villa.

Theodor Schild, der Schwiegervater von Marieluise Schild, wurde 1899 in die Leitung der Firma Schild Frères und Co. berufen, die 1906 in die Kommanditgesellschaft Eterna Werke, Gebr. Schild und Co. umgewandelt wurde. Als Direktor verlieh Theodor Schild dem Unternehmen Weltgeltung durch die Entwicklung von technisch hochstehenden Modellen und dem Aufbau eines Vertriebsnetzes. In Wien (1914), Berlin, Paris und New York entstanden Niederlassungen. 1931 zog er sich aus der Firmenleitung zurück. Er wirkte 1904-08 auch als freisinniger Solothurner Kantonsrat. Marieluise Schilds Ehemann René Schild machte sich vor allem einen Namen als Elektrotechnischer Tüftler und zog in Grenchen eine Produktion von Radioapparaten auf. Zeitlebens stand er bei öffentlichen Auftritten bisweilen etwas im Schatten seiner eloquenten Ehefrau.