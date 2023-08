Absage «Grosses Bedauern»: Der Grenchner Weihnachtsmarkt 2023 fällt wegen Personalmangel aus In Grenchen fällt dieses Jahr der Weihnachtsmarkt aus, weil kein OK-Chef gefunden wurde. 2024 soll es aber einen Neustart geben, sofern Personal gefunden wird.

Der Weihnachtsmarkt Grenchen fällt dieses Jahr aus. Bild: Oliver Menge

«Da das Vereins- und OK-Präsidium des Vereins Weihnachtsmarkt Grenchen trotz ausgedehnter Personalsuche und öffentlichem Aufruf bisher nicht besetzt werden konnte, beschliesst das Organisationskomitee unter grossem Bedauern die Absage des Weihnachtsmarkt 2023.»

Dies schreiben die Verantwortlichen des Weihnachtsmarktes in einer Medienmitteilung. Durch diese Massnahme erhoffe sich der «finanziell gesunde Verein», der breite Unterstützung aus Bevölkerung und seitens Behörden geniesst, eine Nachfolgeregelung für den erfolgreichen Grenchner Traditionsevent für das Jahr 2024 gewinnen zu können.

Nach 20 Jahren unermüdlichem Engagement für den Grenchner Weihnachtsmarkt verabschiedet der Verein Weihnachtsmarkt Grenchen mit Markus Arnold die treibende Kraft hinter dem beliebten Grenchner Weihnachtsmarkt. Seit mehreren Jahren versuchte der Verein, die Nachfolge von Markus Arnold zu regeln, zuletzt auch mit öffentlichen Presse- und Online-Aufrufen, bisher jedoch erfolglos.

Organisation müsste im Sommer erfolgen

Da dadurch die Organisation der diesjährigen Austragung auf Eis lag, muss der für den Dezember 2023 geplante Weihnachtsmarkt abgesagt werden (wesentliche Teile der Markt-und Eventorganisation des Weihnachtsmarktes vollziehen sich in den Sommer- und Herbstmonaten). Dies soll einer nachfolgenden Person (oder nachfolgenden Personen) nun auch Zeit verschaffen, sich in Ruhe einzuarbeiten.

«Einer nachfolgenden Person stünde denn auch viel Gestaltungsraum offen, so sind mehrere Plätze im OK neu zu besetzen», heisst es weiter. Die neuen Kräfte könnten dabei jedoch auf das Wissen und die Erfahrung der bisherigen Ressortinhaber inkl. Markus Arnold zurückgreifen, die in der Einführungsphase Begleitung und Unterstützung zusichern.

Es bestehen laut Mitteilung detaillierte Unterlagen, die es ermöglichen, den Weihnachtsmarkt entweder nach Vorlage wie bisher zu organisieren. Er darf aber auch mit frischen Ideen neu erfunden werden. (at.)