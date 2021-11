Kanton Solothurn Nach Maskenpflicht an Oberstufe: Schulleiter-Präsident fordert Testpflicht auf allen Stufen

Am Donnerstagabend gab der Kanton Solothurn bekannt: Ab nächster Woche gilt an der Oberstufe Maskenpflicht. An den Primarschulen ändert sich trotz steigender Fallzahlen nichts. Der Präsident der Schulleiter hätte sich mehr gewünscht.