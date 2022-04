Recherche Umstrittene Zahlungen und horrende Überstunden: Die Sozialregion Thal-Gäu schlitterte in die Krise – und die Ex-Chefin macht jetzt Karriere

Sie leistete Tausende Überstunden und bekam dafür Hunderttausende Franken öffentliche Gelder – zusätzlich zum Lohn: Als Chefin der Sozialregion Thal-Gäu hielt Cornelia Gutweniger ein System am Leben, das am Limit lief. Dann erhielt sie die Kündigung – und wird nun in Zürich Geschäftsführerin der grössten Kirchgemeinde im Lande.