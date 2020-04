9 Fragen zur Politik: Die Fraktionschefs geben die Richtung ins Wahljahr vor

9 Fragen an die Grenchner Parteien ein Jahr vor den Gemeinderatswahlen 2021

Frage 1: Wie beurteilen Sie den Verlauf der aktuellen Legislatur? Robert Gerber FDP/Die Liberalen «Es wurde reihum sachlicher und zielgerichteter politisiert», meint FDP-Fraktionschef Robert Gerber. «Die Zeiten der endlosen Hickhacks und politischen Blockaden scheinen endgültig vorbei zu sein.» Der Grenchner Gemeinderat scheine seine Rolle als Exekutive langsam gefunden zu haben. Gerber bedauert «die Fülle von Vorstössen gewisser Parteien» zu Themen, die schon aufgegleist seien. Diese gehörten wohl zum politischen Spiel, kosteten aber viel Zeit und Geld.

Ivo von Büren (SVP) Für Ivo von Büren ist «das Klima seit dem Wechsel des Stadtpräsidenten immer noch gesitteter als vorher». Man vermisse jedoch von anderen bürgerlichen Parteien bei gewissen Geschäften die Unterstützung.

Alex Kaufmann (SP) Auch Alex Kaufmann hat «in meiner langjährigen politischen Tätigkeit schon schwierigere Legislaturen erlebt». Der Gemeinderat sei zurzeit «nicht allzu schlecht aufgestellt» und nehme seine Arbeit und die Verantwortung gegenüber der Bevölkerung ernst.

Matthias Meier-Moreno (CVP) «Im Gemeinderat wie auch in der GRK ist ein lösungsorientiertes Miteinander spürbar», bringt er den vorherrschenden Tenor auf den Punkt. Man arbeite gemeinsam und konstruktiv, baue den langjährigen Investitionsstau ab und arbeite an zukunftsweisenden Projekten wie der Neugestaltung des Bahnhofplatzes.

Nicole Hirt (GLP) Sie bedauert nicht, dass sie oft alleine dastand: «Die GLP hat sich nicht oft zu schwachen Kompromissen hinreissen lassen. Nach dem Austritt aus der FDP/glp-Fraktion wird sich diese Haltung noch stärker akzentuieren», meint sie.

Frage 2: Welche quantitativen Ziele hat die Partei für die Wahlen 2021? Robert Gerber FDP/Die Liberalen «Jede Partei will zulegen - das wollen auch wir. Wir wollen natürlich einen zusätzlichen Sitz gewinnen», formuliert Gerber.

Ivo von Büren (SVP) «Stillstand heisst Rückstand», meint auch Ivo von Büren, der auch Wähleranteile und womöglich Sitze gewinnen will.

Alex Kaufmann (SP) Alex Kaufmann räumt ein, «dass in Grenchen die Uhren anders ticken». Dennoch verweist er auf den erwähnten nationalen Linksrutsch und sieht deshalb einen Sitzgewinn «im Bereich des Möglichen. Wir stellen uns dieser Herausforderung.»

Matthias Meier-Moreno (CVP) Das Halten von 15 Prozent Wähleranteil und damit zwei Gemeinderatssitzen (und einem Sitz in der GRK) sieht CVP-Fraktionschef Meier als «realistisches Ziel». Man werde weiterhin beweisen, dass man mit «klarer Haltung und einer gelebten Sachpolitik» ein verlässlicher Partner sei. Man werde zudem vermehrt eigene Themen setzen.

Nicole Hirt (GLP) Der nationale Höhenflug der GLP lässt Nicole Hirt «von einem zweiten Sitz träumen», wie sie formuliert. Aktuell sei man auf der Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten und hoffe, dass man eine «ausgewogene Liste präsentieren» könne.

Frage 3: Welche Themen werden Sie aufs Tapet bringen? Robert Gerber FDP/Die Liberalen Die FDP steht hinter dem Strategiepapier «Kompass». Robert Gerber bringt zusätzlich die Finanzpolitik aufs Tapet: «Nach Jahrzehnten nähert sich der Steuersatz der natürlichen Personen dem kantonalen Durchschnitt und bei den Firmen liegen wir mit 92% bereits deutlich darunter», betont er. Zudem sieht er die Politik in der Verantwortung, Lösungen für die Gesundheitsversorgung zu finden: «Die Schliessung von Arztpraxen ohne Nachfolgeregelung ist eine Tatsache.»

Ivo von Büren (SVP) Eher vage äussert sich SVP-Fraktionschef Ivo von Büren zu den Wahlthemen: «Wir halten uns an die Themen der SVP wie bisher, umso mehr, als sie in der heutigen Situation wieder viel mehr Gewicht bekommen haben.»

Alex Kaufmann (SP) Die SP wird laut Alex Kaufmann vor allem Themen des Kompass-Strategieprogrammes weiter vorantreiben: «eine bildungsgerechte Stadt mit Frühförderung und tragfähigen Tagesstrukturen, eine raumgestaltende Stadt mit autoarmer Innenstadt ohne Verzicht auf nötige Parkplätze und eine verdichtete Bauweise.» Erneuerbare Energien sind auch bei der SP ein Thema, ein guter öV und Langsamverkehr. Kaufmann will sich zudem für den Flughafen einsetzen, mit dem Grenchen schon seit 90 Jahren ein «Leuchtturmprojekt» besitze, das über die Landesgrenzen hinaus strahle.

Matthias Meier-Moreno (CVP) Familienfreundlich soll die Stadt für CVP-Fraktionschef Matthias Meier werden, der einige konkrete Projekte aufzählt: Belebung der Innenstadt mit Markthalle, Bootshafen, Velo-Unterführung in die Sportzone. Auch den ungenügenden Autobahnzubringer und das Aggloprogramm gelte es voranzubringen. «Mit der Stadtpolizei, der älteren Generation sowie den Finanzen werden wir uns auch auseinandersetzen müssen.»

Nicole Hirt (GLP) «Als Energiestadt soll die Stadt ihre gemeindeeigenen Liegenschaften mit erneuerbaren Energien ausstatten», fordert Hirt. Es sei ihr ein Rätsel, wieso nicht alle Schulhäuser mit Photovoltaik-Anlagen ausgerüstet werden. Weiter fordert sie die Umstellung auf Elektrobusse, Attraktivierung des Stadtparks und den Schutz alter Bäume.

Frage 4: Wie haben sich aus Ihrer Sicht die «Kompass»-Legislaturziele bewährt? Robert Gerber FDP/Die Liberalen «Kompass» ist ein mittel- bis langfristig ausgelegtes Strategiepapier auf der Basis einer rollenden Planung, es unterscheidet sich deshalb grundsätzlich von klassischen Legislaturzielen. «Kompass» baut zudem auf dem bisherigen Businessplan auf, setzt aber andere Schwerpunkte und ist breiter aufgestellt. Indessen hat sich am Instrument als solchem wie auch am jährlichen Controlling nichts geändert – insofern wird am Bewährten angeknüpft. Die Strategie ist erst vor wenigen Monaten verabschiedet worden und viele Massnahmen sind erst in der Umsetzungsphase. Für eine Bilanz ist es noch zu früh.

Ivo von Büren (SVP) Der Kompass ist nach wie vor ein gutes Instrument. Leider wird er von linken Parteien zu ihren Gunsten ausgenutzt und es werden gewisse Positionen falsch interpretiert.

Alex Kaufmann (SP) Bereits positiv zu erwähnen sind die diversen Landkäufe der Stadt, sowohl Land für Wohnbauten als auch für Industrieprojekte. Erwähnenswert ist auch die laufende Ortsplanungsrevision, in welcher ich in der Begleitgruppe, mitwirken darf. Aber auch die jährliche Steuersenkung bei den natürlichen Personen auf den kantonalen Durchschnitt von aktuell 118 Prozent. Auch das Attraktiveren des Zentrums gehört zum Kompass-Standortförderungsprogramm. Da gehören Ideen wie z. B. einer Markthalle auf dem Marktplatz wie auch eine Schliessung der Bettlachstrasse im Sommer.

Matthias Meier-Moreno (CVP) Der «Kompass» ist ein Gemeinschaftswerk, welches unter Einbezug von verschiedenen Bevölkerungsgruppen und dem Gesamtgemeinderat aktiv erarbeitet wurde. Bis jetzt herrscht unter den Parteien Konsens, was den «Kompass» angeht. Dieser ist auch immer wieder Thema beim Behandeln von Vorlagen und wird von allen als langfristiges Ziel akzeptiert. In diesem Sinne kann getrost gesagt werden, auch wenn es noch viel zu tun gibt, hat sich der «Kompass» bis jetzt bewährt.

Nicole Hirt (GLP) Die Gemeinderats-Strategie mit dem neuen, klaren Fokus «Leben und Wohnen» will Einwohnerinnen und Einwohner halten resp. anziehen, die auch wirtschaftlich zum Gemeinwohl beitragen. Dieser Fokus muss unbedingt strikt und gut fundiert verfolgt werden. Mit der sehr grosszügigen Steuersenkung Grenchens für juristische Personen von – 30% und dem Steuerrückgang, der nach der Coronakrise zu erwarten ist, ist eine Konzentration der Kräfte und Konkretisierung der Ziele umso wichtiger. Im Moment fürchte ich eher diffuses Vorgehen und Verwässerung. Wir können nicht alles für alle machen.



Frage 5: Wie stehen Sie zur geplanten Verselbstständigung der städtischen Kinderkrippen und zur Einführung von Betreuungsgutscheinen? Robert Gerber FDP/Die Liberalen Die Verselbstständigung der Kitas ist ein unterstützenswerter Schritt. Die Institutionen erhalten damit mehr unternehmerische Freiheiten und können das Angebot bedarfsgerecht gestalten. Als FDP bekennen wir uns zur Kinderbetreuung. Sie ermöglicht es, leistungsfähigen Frauen am Wirtschaftsleben teilzunehmen. Dies ist dringend notwendig. Wir befürworten auch die Einführung von Betreuungsgutscheinen. Dies ist keine Sparmassnahme, sondern erhöht die Planbarkeit für die Stadt. Wichtig ist, dass die Abgabebedingungen klar definiert sind und sie zielgerichtet eingesetzt werden.

Ivo von Büren (SVP) Eine Privatisierung der Kinderkrippen war und ist immer das Thema der SVP gewesen.

Alex Kaufmann (SP) Die Vereinbarkeit von Familie u. Berufstätigkeit ist ein zentrales Anliegen der SP Grenchen, die familienergänzende Kinderbetreuung in Kitas eine tragende Säule. Die Abgabe von Betreuungsgutscheinen ist im Grundsatz ein gutes Werkzeug, um die Nachfrage zu stärken und wirtschaftlich schwachen Familien einen Zugang zu ermöglichen. Dabei müssen 2 Punkte unbedingt berücksichtigt werden: Die Institutionen (Kitas) sollen über gesetzliche Qualitätsstandards verfügen (Ausbildung des Personals, Mindestlöhne) und das Ziel soll immer die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sein.

Matthias Meier-Moreno (CVP) In eine familienfreundliche Stadt gehört neben guten Schulen und Vereinen auch eine Auswahl an professionell geführten Kinderkrippen. Diese sind von wirtschaftlicher und gesellschaftspolitischer Bedeutung und ein wichtiger Parameter für junge Familien auf Wohnsitzsuche. Das schulnahe Angebot wird bisher von der Stadt angeboten und finanziert. Dies könnten auch private Trägerschaften in Zusammenarbeit mit Arbeitgebern übernehmen. Die Verselbstständigung ist ein dafür nötiger Schritt. Die Einführung von Betreuungsgutscheine ist sinnvoll, muss aber im Detail noch genauer geklärt werden.

Nicole Hirt (GLP) Ich bin für die Privatisierung der Kinderkrippen, weil ich nicht verstehen kann, warum der Steuerzahler, die Steuerzahlerin die Aufsicht von Kindern mitfinanzieren soll. Wer Kinder will, soll die Verantwortung für sie übernehmen, und zwar in allen Belangen. Betreuungsgutscheine sind eine gute Sache, sollten aber nur an Alleinerziehende oder Familien mit tiefem Einkommen abgegeben werden.

Frage 6: Stehen Sie noch immer hinter der Realisierung des Windparks? Robert Gerber FDP/Die Liberalen Ja klar. Das Windparkprojekt hat die Bewilligungsverfahren bis dato korrekt und erfolgreich durchlaufen. Neue Fakten sind keine auf dem Tisch, deshalb erübrigt sich eine Neubeurteilung. Das Beispiel Mont Crosin / Mont Soleil zeigt, Windparks und Freizeitnutzung kommen sich kaum in die Quere. Es ist zu hoffen, dass der Bundesgerichtsentscheid in nächster Zeit eintrifft und endlich die Realisation dieses Projekts in Angriff genommen werden kann.

Ivo von Büren (SVP) Lassen wir die Situation mit dem Coronavirus zu Ende gehen. Es wird fraglich, ob dann dieses Thema an vorderster Front ist.

Alex Kaufmann (SP) Es ist zurzeit schwierig, aufgrund der Verzögerung, die Motivation für den Windpark politisch, aber auch in der Bevölkerung, aufrechtzuhalten. Unsere Partei war vor Jahren Initiantin für dieses Projekts. Nach wie vor stehen wir als Partei hinter diesem Projekt. Umweltschutz und erneuerbare Energien gehen uns alle an. Keine Partei und schon gar kein Politiker kann sich dem Thema verschliessen. Es sei denn, er hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt und muss sich überlegen, ob er als Politiker in unserer Gesellschaft noch tragbar ist.

Matthias Meier-Moreno (CVP) Die CVP steht mehrheitlich nach wie vor hinter der Realisierung, denn an unserer Haltung zur Energiestrategie 2050 hat sich nichts geändert. Wenn wir eine Energiewende erreichen und den CO2-Ausstoss massiv senken wollen, müssen wir auf erneuerbare Energieträger setzen. Die über 10-jährige Verzögerung des Projekts, haben wir den Verbänden zu verdanken, welche mittlerweile mit ihrer Einsprache beim Bundesgericht angelangt sind. Es bleibt zu hoffen, dass dieses im Grenchner Windparkprojekt ein Vorzeigemodell für die Schweiz sieht.

Nicole Hirt (GLP) Grundsätzlich steht die glp natürlich für erneuerbare Energien ein. Beim Windpark auf dem Grenchenberg gewinnt in der Interessenabwägung Naturschutz/Wirtschaftlichkeit ganz klar die Natur. Ich bin also nach wie vor gegen den Bau des Windparks, zumal er unter anderem auch deshalb gebaut werden soll, um KEV-Gelder abzuholen. Und es drängt sich somit die Frage auf, ob das Projekt ohne KEV-Gelder auch hätte realisiert werden sollen.

Frage 7: Wie sieht Ihr Wahlkampf aus? Wie wollen Sie die Stimmbürger mobilisieren? Robert Gerber FDP/Die Liberalen Wir werden sicher nicht in einen unkontrollierten Aktivismus verfallen und Vorstösse zu Themen produzieren, die schon in der Pipeline sind oder sich auf der Zielgeraden befinden. Wir werden in erster Linie mit einer Liste überzeugender Persönlichkeiten in die Wahlen ziehen. «Mehr Freiheit, mehr Lebensqualität, mehr Nachhaltigkeit, weniger Staat» sind mögliche Leitsätze in unserem Wahlkampf. Die Wählerinnen und Wähler wollen über «einheimische» Sachthemen diskutieren und nicht mit Schlagworten und Worthülsen abgefertigt werden.

Ivo von Büren SVP Wir werden wie immer Wahlkampf machen. Wie er aussehen wird, werden wir zu gegebener Zeit offenlegen.

Alex Kaufmann SP Der Wahlkampf wird im Jahr 2021 nicht anders sein als in vergangenen Jahren. Wichtig ist, dass man die Stimmbürger mit ihren Anliegen ernst nimmt und ihnen auch zuhört. Es ist ausserordentlich schwierig, die Wählerschaft an die Urne zu bewegen. Man kann den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nur mit Offenheit, Ehrlichkeit und dem nötigen Vertrauen die Wichtigkeit der kommunalen Abstimmung aufzeigen und ans Herz legen. Ich persönlich wünsche mir eine zukünftige Stimmbeteiligung von deutlich über 50 Prozent, damit das Resultat so auch repräsentativer wird.

Matthias Meier-Moreno CVP Um eine abschliessende Antwort auf die Frage zu geben, ist es noch etwas zu früh. Wir werden sicher einen analogen wie auch digitalen Wahlkampf führen, welcher unsere Themen aus der Agenda 2030 in den Vordergrund stellt. Dabei setzen wir auf ein top motiviertes Wahlkämpferteam, welches koedukativ und altersmässig gemischt sein wird und sich bei den Themen unserer Agenda mit eigenen Ideen einbringen kann.

Nicole Hirt GLP Die Planung ist erst in der Anfangsphase. Ganz sicher werden wir unsere bescheidenen Mittel zu einem grossen Teil in online Werbung investieren. Die glp will die Stimmbürgerinnen und -bürger nicht nur auf den Wahlkampf hin mobilisieren, sondern mit Vorstössen im Kantonsrat und Gemeinderat, mit Leserbriefen, Postings auf den sozialen Kanälen auf unsere Themen aufmerksam machen.

Frage 8: Glauben Sie, dass die Coronakrise auch Auswirkungen auf Grenchen und die Grenchner Politik hat? Wenn ja, inwiefern? Robert Gerber FDP/Die Liberalen Leider ja. Grenchen ist keine Insel. Der wirtschaftliche Schaden ist gegenwärtig noch nicht abschätzbar. Mit den Auswirkungen dieses Ereignisses wird sich Grenchen noch lange beschäftigen müssen. Steuererträge brechen ein, es gibt Arbeitslosigkeit, Geschäftsschliessungen usw. Unsere Wohlstands- gesellschaft hat bis heute im Bewusstsein gelebt, wonach Katastrophen immer woanders stattfinden. An dieser Stelle sei dem Stadtpräsidenten, dem Führungsstab, den Behörden, den städtischen Angestellten und allen, die jetzt Gutes tun, für die geleistete Arbeit herzlich gedankt.

Ivo von Büren SVP Dass die Coronakrise die Politik wieder anders aussehen lässt, ist für uns klar. Zum einen sind viele Notmassnahmen getroffen worden, die die SVP schon vor der Krise immer gefordert hat. So zum Beispiel die kontrollierten Grenzen, die Unterstützung der Armee und des Zivilschutzes, Zurückhaltung gegenüber der EU und die Selbstversorgung unseres Landes. Um nur die wichtigsten zu nennen.

Alex Kaufmann SP National, kantonal wie kommunal hat die Krise neu aufgezeigt, wie wichtig unser System der direkten Demokratie ist und wie gut dieses in Krisenzeiten funktioniert. Ich glaube, dass sich dies in der Bevölkerung wieder neu eingeprägt hat. Es hat sich so eine andere, dankbarere Denkweise gegenüber der Politik entwickelt. Das wirkt sich, so hoffe ich doch, auch auf die zukünftige, politische Zeit, aber auch auf die nächsten Wahlen, positiv aus.

Matthias Meier-Moreno CVP Fürs Grenchner Gewerbe/Industrie wird es einschneidende Auswirkungen haben. Viele (Klein-)Betriebe werden nach der Krise die Tore schliessen oder überschuldet sein und auf Jahre hinaus nicht investieren können. Zu hoffen ist, dass die Krise auch Innovation hervorbringt und als Beschleuniger der Digitalisierung wirkt und aufzeigt, dass Homeoffice eine möglich Variante mit «grünem» Nebeneffekt ist. In der Politik und der Bevölkerung könnte sich eine Entschleunigung bemerkbar machen, welche ein bewussteres, nachhaltigeres und sozialeres Denken mit sich bringt.

Nicole Hirt GLP Die Coronakrise ist ein Problem, das die ganze Welt betrifft. Und jede Krise birgt Chancen, die es zu nutzen gilt. Ich wünsche mir, dass ein Umdenken stattfindet: Die Natur wird immer gewinnen. Entweder wir respektieren sie gebührend oder es wird schon bald eine weitere Krise auf uns zukommen. Die glp hat schon bei den letzten Wahlen auf den Slogan «Umwelt? Wirtschaft? Beides!» gesetzt und verfolgt dieses Ziel auch weiterhin. Eine gesunde Wirtschaft braucht gesunde Menschen. Um gesund zu bleiben, braucht es eine intakte Umwelt. Ich hoffe sehr, dass der Gemeinderat grüner wird.