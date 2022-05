7-Brunnen-Weg Neuer Rundgang in Büren an der Aare: Zu den sieben Brunnen musst du gehen Büren an der Aare hat viele Brunnen – sowohl im Stedtli als auch im Wald. Der unlängst realisierte 7-Brunnen-Weg wurde nun signalisiert. Auch in kürzerer 3-Brunnen-Weg ist möglich.

Hans Kuster und seine Kollegen vom «Borkenkäfer-Team» schauen gut zum Bürenwald. Silvia Stähli-Schönthaler

«Ohne viel Herzblut kann ein solches Projekt nicht realisiert werden», sagte Gemeinderat und Burgerratspräsident Tom Gribi an der Begehung des unlängst errichteten 7-Brunnen-Weges im westlichen Bürenwald. In unzähligen Stunden Freiwilligenarbeit hat das sogenannte «Borkenkäfer-Team» einen Rundgang realisiert, der vom Bahnhof aus startet, beim Waldhaus vorbeiführt und beim Ofenhaus in der Stadtgutmatt endet.

Das Team besteht aus vier Pensionären unterschiedlicher beruflicher Herkunft. Die Männer setzen sich seit Jahren ehrenamtlich für die Neugestaltung und den Unterhalt von Freizeit- und Erholungseinrichtungen (zum Beispiel Grillplätze und Sitzbänke) im Bürenwald ein. Diese Tätigkeiten entsprechen nicht zuletzt dem Leitbild der Burgergemeinde Büren.

Hans Kuster beim Burgerchnorz-Brunnen Silvia Stähli-Schönthaler

Neue Signalisation

Damit interessierte Wanderer und Spaziergänger die Wasserspender mit Namen wie Zacharias-Brunnen, Landolt-Brunnen oder Burgerchnorz-Brunnen leichter finden, wurde nun eine neue «Brunnenweg»-Signalisation in Form von kleinen Aluminiumschildern angebracht. «In den kommenden Monaten werden zudem die geschnitzten Holzschilder, welche die verschiedenen Waldwege kennzeichnen, ersetzt», sagte Hans Kuster vom Borkenkäfer-Team.

Hans Kuster beim Lindenbrunnen. Silvia Stähli-Schönthaler

Nachhaltiges Projekt realisiert

Das Geld für ihre Vorhaben erhalten die engagierten Männer aus der Kasse des Stedtlileists Büren, der sich nach 33-jähriger Tätigkeit aufgelöst hatte. «Ich bin stolz, dass mit dem 7-Brunnen-Weg ein nachhaltiges Projekt realisiert werden konnte, von dem auch noch Generationen nach uns profitieren und sich daran erfreuen können», sagte Hansueli Habegger, ehemaliger Präsident des Stedtlileists.

Für Familien «tolles Erlebnis»

Hans Kuster ist überzeugt, dass der Rundgang gerade für Familien mit Kindern «ein tolles Erlebnis» darstellt. Die Wanderung dauert zirka 1,5 Stunden. Wer es kürzer mag, macht den 3-Brunnen-Weg, der in 45 Minuten begangen werden kann. Auf dem Rundgang stehen einige Feuerstellen zur Verfügung, die zum gemütlichen «Bräteln» einladen. Kuster: «Statt über sieben Brücken, wie im Lied von Peter Maffay, gehen wir in Büren nun zu den sieben Brunnen.»