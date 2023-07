50 Jahre ist’s her Die Bettlacher Schulhausanlage Einschlag wurde vor 50 Jahren bezogen: «Es gab noch keine fest montierten Wandtafeln», erinnert sich Lehrer Hans Schluep Seit 50 Jahren gibt es das Schulhaus Einschlag in Bettlach. Lehrer Hans Schluep gehörte zu den ersten, die einzogen – und blieb dann 45 Jahre. Doch bald steht nun ein grosser Umbau an.

Von innen schöner als von aussen: das Schulhaus Einschlag, in dem vor 50 Jahren die Schule begann. Bild: Carole Lauener

Ende der 1960er-Jahre wuchs die Bevölkerung in Bettlach stark an. Dadurch wurde auch der Schulraum im Schulhaus Büelen mehr und mehr knapp. Der Bau eines neuen Schulhauses wurde notwendig. Und schon damals: «Die Planung war kontrovers und der Bau in der Hochkonjunktur schwierig», erinnert sich der ehemalige Lehrer Hans Schluep.

Heute, wo es um die Erweiterung der Schulanlage geht, läuft auch nicht alles ganz rund (vgl. Kasten). Doch darum soll es hier nicht gehen. Vielmehr um das «Jubiläum» des Schulhauses, an das sich Schluep gerne zurückerinnert. Insgesamt hat er während 45 Jahren hier gearbeitet. Von 1973 bis 1998 als fest angestellter Primarlehrer, danach noch bis 2018 immer wieder für Stellvertretungen.

Schulhaus Einschlag Bettlach, Garderobenbereich. Bild: Andreas Toggweiler

«Zugang war nur über Bretter möglich»

Als der damals 20-jährige Junglehrer 1973 im «Ischlag» seine Stelle antrat, war das Schulhaus erst rudimentär fertiggestellt· «Es gab keine fest montierten Wandtafeln. Turnhalle und Schwimmhalle waren erst im Bau. Geturnt wurde auf der abgesperrten Flurstrasse. Die Umgebung bestand aus grossen Erdhügeln und der Zugang war nur über Bretter möglich.»

Hans Schluep, pensionierter Lehrer vor dem Schulhaus «Ischlag« in Bettlach. Er hat hier vor 50 Jahren unterrichtet, als das Schulhaus noch eine Baustelle war. Bild: Carole Lauener

Zur Person Hans Schluep wurde 1953 geboren und bezeichnet sich als «eingeborener» Schnottwiler, der seit Geburt im Bucheggberger Dorf lebt. Man könnte ihn auch als «Aboriginal» bezeichnen, denn in den 1980er-Jahren entdeckte er seine Liebe zu Australien. Der Kontinent, auf den sein Bruder ausgewandert war und der dort eine Farm betreibt, ist auch zu Hans Schlueps zweiter Heimat geworden. Nachdem er von 1973 bis 1998 als Primarlehrer im Schulhaus Einschlag gearbeitet hatte, nahm er bis zu seiner Pensionierung 2018 noch jährlich Stellvertretungen wahr und baute daneben eine Firma für Australienreisen auf. Als sein pädagogisches Vorbild nennt Schluep Hans Rudolf Scheurer. Der Lehrer, Gemeindepräsident Bettlachs und Obmann der Schweizer Fussballschiedsrichter war eine legendäre Figur. Schluep hat auch mitgeholfen, die Musikschule Bettlach aufzubauen und die Guggenmusik Krachwanzen. Er selber spielt Posaune und Blockflöte. In diesem Zusammenhang erwähnt er Erna Kilcher. Die Lehrerkollegin, Anthroposophin und Glasharfenspielerin habe sein Interesse an der Musik geweckt, erzählt er.

Am Osterdienstag, 24. April 1973, war dann der erste Schultag für Kinder in sechs Klassen und deren Lehrpersonen. Es gab zwei erste Klassen, geführt von Verena Stauffer und Béatrice Rudolf, die 2. Klasse mit Marianne Studer, die 3. mit Marie-Louise Ziegler, die 4. mit Hans Schluep, und die 5. Klasse hatte Franz-Joseph Probst.

Ansicht von Nordwesten. Im Untergrund befindet sich eine grosse Zivilschutzanlage. Bild: Carole Lauener

Bereits 1972 hatte Schluep Bettlach im Praktikum kennengelernt. Die Stelle in nicht weiter Pendlerdistanz habe ganz seinen Bedürfnissen entsprochen. Und so wurde der Job für Schluep quasi zur Lebensstelle.

Die Schulkassen umfassten damals 25 Kinder, manchmal sogar 30 oder mehr, erinnert sich Schluep. Auch habe es bereits einige fremdsprachige Kinder gehabt in den Klassen, denn die brummende Industrie brauchte schon damals viele ausländische Arbeitskräfte. Das Lehrerkollegium war noch etwa zur Hälfte männlich.

Die Schulanlage Einschlag Bettlach, Drohnenaufnahme von Süden her gesehen. Bild: Oliver Menge

Heute «berühmtester» Schüler von Schluep war Livio Marzo, der CEO von Thommen Medical und ehemaliger VR-Präsident vom Mathys. Prominenter Lehrerkollege im «Ischlag» war Ernst Burren, der zuvor im Büelenschulhaus unterrichtet hatte. Auch die heutige Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut ging im «Ischlag» zur Schule.

Der Grenchner Politiker, Pädagoge und Journalist Peter Brotschi hat am Ende seiner Lehrerkarriere auch noch vier Jahre lang im Schulhaus unterrichtet. Auch Brotschi erinnert sich an ein Kollegium aus langjährigen Lehrkräften und an eine gute Schulatmosphäre. Allerdings sei das Schulhaus von aussen nicht gerade eine Augenweide, merkt Brotschi an.

Lage des Schulhauses im Quartier: Luftaufnahme aus westlicher Richtung. Bild: Peter Brotschi

Projekt wird überarbeitet Schon seit einigen Jahren plant man in Bettlach einen Ausbau des Schulhauses Einschlag. Die ersten Schritte verliefen unglücklich und man trennte sich vom Architekturbüro, das einen Wettbewerb im Jahr 2017 für sich entschieden hatte. Es ging unter anderem um ein von der Gemeinde gesetztes Kostendach, das mit dem Siegerprojekt nicht hätte eingehalten werden können. Vakanzen auf der Bauverwaltung trugen ebenfalls nicht zur Beschleunigung bei und in den letzten Monaten fand auch eine Diskussion darüber statt, ob das Ausbauprojekt nicht noch eine weitere Turnhalle umfassen soll – was am Ende verneint wurde. Stand jetzt soll der Gemeinderat das Projekt im September oder Oktober verabschieden. Dann werden auch die definitiven Kosten feststehen, die deutlich über der einst gesetzten Kostengrenze von 10 Millionen liegen werden. Danach ist ein Infoanlass geplant und im Dezember soll die Gemeindeversammlung im Dezember das Projekt beschliessen. Laut Gabi Mathys, Präsidentin der Spezialbaukommission, wird das neue Architekturbüro (H+R Architekten AG, Münsingen) möglichst mit der bestehenden Bausubstanz arbeiten und verschiedene Aufstockungen und Erweiterungen vorsehen. Die bestehende Turnhalle soll zu Schulzimmern umgenutzt und eine neue frei stehende Turnhalle gebaut werden. Im energetischen Bereich ist eine umfassende Sanierung notwendig. Schliesslich wird das Gebäude durch den Eingang eines Liftes auch barrierefrei. (at.)

Das Siegerprojekt eines Wettbewerbs von 2017 wurde nicht realisiert. Bild: zvg

Die Fassade des «Ischlag» ähnelt in Teilen eher einer Fabrik oder einer Kaserne. Auch wird es in den oberen Schulzimmern im Sommer unerträglich heiss. Doch Brotschi und Schluep sind sich einig, dass der Innenausbau mit Sichtbacksteinen und Holz viel ansprechender ist als die graue Gebäudehülle.

«Dass es teilweise schlecht gebaut wurde, ist bekannt, bei Bise hat es richtig hereingezogen», erklärt Schluep. Das Konzept jedoch mit der grossen Halle für die Garderoben sei seines Erachtens gelungen. Auch habe jedes Schulzimmer noch einen praktischen Abstellraum, was damals ein Novum war.

«Sehr geschätzt habe ich auch, dass wir bei Regen und Schnee trockenen Fusses ins Schwimmen oder Turnen gehen konnten.» Es wurde der damals letzte Stand der Technik eingebaut. Die Schwimmhalle (2007 saniert) hat einen Hubboden, mit dem die Wassertiefe für Anfänger gesenkt werden kann. Für das langjährige beliebte Hauswartsehepaar Werner und Susanne Gerber, das von 1973 bis 2004 im Einschlag zum Rechten schaute, stand beim Bau 1973 eine eigene Wohnung zur Verfügung, die heute aber als Schulraum genutzt wird.

Schulhaus Einschlag Bettlach; Schulzimmer erste Klasse. Bild: Andreas Toggweiler

Zusammen mit dem Schulhaus wurde noch eine grosse Zivilschutzanlage gebaut. Erste Projekte sahen übrigens eine grössere Schulanlage vor, im Lichte der damaligen Kneschaurek-Wachstumsprognosen wollte man gross anrichten. Das Projekt wurde aber abgespeckt, nicht zuletzt wegen der sich anbahnenden Uhrenkrise.

Offiziell eingeweiht wurde das Schulhaus, das von einem Architekturbüro Leimer in Bern – der Name lässt Bettlacher Wurzeln vermuten – gebaut wurde, erst im Verlaufe des Sommers 1974. An diesem Fest traten auch die später weitherum bekannten, «Bettle Singers» erstmals auf. Auch der erste Sporttag fand in jenem Jahr auf den neuen Sportanlagen im «Ischlag» statt. Ein Anlass, der heute im Jahresablauf der Schulen Bettlach einen wichtigen Platz einnimmt. Die Bruttokosten der Schulanlage betrugen inklusive Zivilschutzanlage 9,5 Millionen Franken. Das wären nach heutiger Kaufkraft 22,5 Millionen Franken.

Lehrpersonen und Hauswart der ersten Stunde am Jubiläumstreffen (von links: Hans Schluep, Verena Bertolotti-Stauffer, Béatrice Schneider-Rudolf und Werner Gerber. Bild: Iwan Gojnik

Am vergangenen 26. April fand eine kleine Gedenkfeier an den Einzug vor 50 Jahren statt, mit ehemaligen und aktuellen Lehrpersonen. Auch der ehemalige Hauswart Werner Gerber war dabei. An seine Zeit im «Ischlag» denkt Hans Schluep gerne zurück. «Für mich war das Schulhaus Einschlag nicht einfach nur Arbeitsort, sondern auch ein Stück weit ein Zuhause.»