25 Jahre Chürbisnacht Heute sind in Grenchen wieder die Kürbisse los – und sie feiern dabei ein Jubiläum Heute Nachmittag geht’s in Grenchen los mit der Jubiläums-Chürbisnacht. Um 16 Uhr beginnen die Aktivitäten auf dem Marktplatz. Höhepunkt ist der grosse Umzug mit 48 Nummern um 20 Uhr im Stadtzentrum.

Gränchner Chürbisnacht – heute zum 25. Mal. Oliver Menge / D3

Diese Woche war in Grenchens Schulhäusern wieder Kürbisschnitzen angesagt. Denn an der grossen Jubiläumsausgabe der Gränchner Chürbisnacht will sich niemand lumpen lassen. Es ist zwar nicht die 25. Chürbisnacht - Corona lässt grüssen - aber vor 25 Jahren fand sie erstmals statt.

Fleissig wurde somit wieder von Kinderhänden das orangefarbene Gemüse ausgehöhlt (laut Fachleuten soll es sich dabei eigentlich um Beeren handeln). Allerlei Werkzeug kommt dabei zum Einsatz, aber auch Geduld und Beharrlichkeit sind gefragt, wie ein Augenschein im Kastels-Schulhaus zeigt, wo die Schülerinnen und Schüler dieses Jahr für die Dekoration des Marktplatzes zuständig sind.

Kürbisse Schnitzen im Schulhaus Kastels. Drittklässler an der Arbeit. Andreas Toggweiler / Solothurner Zeitung

Lehrer Stephan Saner hat für seine Drittklässler schon etwas vorgearbeitet, denn erstens sind die Dinger recht zäh und der Deckel sollte so geschnitten sein, dass er danach nicht in den Kürbis hineinfällt. Die Grenchner Lehrkräfte wissen unterdessen, wie es geht, und geben Hilfestellung, wo gefragt.

Kürbisse Schnitzen im Schulhaus Kastels. Andreas Toggweiler / Solothurner Zeitung

Die Anzahl Kürbisse und Reben, die dieses Jahr von den Grenchner Kindern verarbeitet werden, sind einmal mehr eindrücklich. Laut Angaben von Barbara Zoss, Umzugsverantwortliche der Schulen, wurden 856 Kürbisse der Sorte Baby Bear verarbeitet, 146 Stück der grossen Halloween-Kürbisse und auch noch 373 Rüben. Sie wurden vom Grenchner Gemüsebauer Willi Gloor bezogen.

Umzug mit 48 Nummern

Für ihr Engagement wurden die Kinder übrigens von der Stadt mit 1230 Schoggistängeli belohnt. Nicht weniger als 48 Nummern wird der Umzug laut Zoss aufweisen. Und immer mehr Gruppen tragen etwas zur Dekoration bei.

So macht die Heilpädagogische Sonderschule mit bei der Dekoration der Marktstrasse, die Jugendlichen vom Lindenhaus machen die Deko des traditionellen Lichterbaums und auch der neu gegründete Familienverein ist erstmals dabei. So dürfte auch dieses Jahr wieder Grenchens Stadtzentrum ganz in Orange erstrahlen. Auch die Wetteraussichten sind intakt.

Kürbisse Schnitzen im Schulhaus Kastels. Andreas Toggweiler / Solothurner Zeitung

Der Ablauf der Kürbisnacht gestaltet sich mehr oder weniger wie in den früheren (Vor-Corona-)Jahren: Ab 16 Uhr geht’s los mit dem Abzeichenverkauf und dem Kürbis- und Kunsthandwerkermarkt auf dem Marktplatz. Aus Anlass des 25-Jahr-Jubiläums wird Stadtpräsident François Scheidegger um 17 Uhr beim Stadtdach eine Ansprache halten.

Danach, um 17.15 Uhr, heisst es wieder Bühne frei für die Kids und Jugendlichen der Move-Danceschool, die sich wie immer eines grossen Publikums erfreuen dürften.

40 Bilder 40 Bilder Chürbisnacht Grenchen 2019: Alles dreht sich um den Kürbis. Hanspeter Bärtschi

Bitte Leuchtreklamen löschen

Der Umzug durch das Stadtzentrum (20 Uhr) beginnt auf der Kapellstrasse und geht im Uhrzeigersinn durch die Bettlachstrasse, Centralstrasse, Schild-Rust-Strasse auf den Marktplatz. Die Anrainer-Geschäfte sind gebeten, die Leuchtreklamen und Schaufensterbeleuchtungen für die Zeit des Umzuges auszuschalten.

Die Lichterwagen sind ab 20.45 Uhr auf der Marktstrasse ausgestellt. Um 20.45 Uhr beginnt auf dem Marktplatz die Feuershow des Duos Foyk – Fire & Light Art.

Rahmenprogramm 2022 PDF.