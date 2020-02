1993 bis 1996 wurden in und um Grenchen 116 Vogelarten gezählt – jetzt sind es zwei Arten mehr

«Vögel sind gute Gradmesser für Umgang mit Natur und Landschaft», begründete Peter Knaus die Erstellung des Schweizer Brutvogelatlas bei seinem Vortrag vor dem Vogel- und Naturschutzverein Grenchen. Knaus ist Mitarbeiter der Vogelwarte Sempach und war Projektleiter des Brutvogelatlas über die Zeitspanne von 2013 bis 2016. Der erste Atlas entstand in den 1970er Jahren, ein zweiter folgte 1993 bis 1996. Der Referent erstellte zusätzlich aus historischen Quellen einen Atlas über die 1950er Jahre. Mit der neusten Forschung sind die Entwicklung der Verbreitungsgebiete und der Dichte der einzelnen Vogelarten über die Zeitachse hinweg gut vergleichbar. «Es war ein gigantischer Aufwand, der nur dank Freiwilligen möglich war», hielt Knaus fest. Rund 2000 ehrenamtliche Mitarbeiter waren schweizweit für den Brutvogelatlas im Einsatz.

Eingehend stellte der Referent die Erkenntnisse der Feldforschungen vor. «Häufige Arten wurden häufiger, das betrifft vor allem Amsel und Buchfink», hielt Peter Knaus fest. Besonders die im Wald lebenden Arten konnten profitieren, was auf die Zunahme der Waldfläche, aber auch mit der Qualität des Waldbestandes, zum Beispiel mit dem für viele Vogelarten wichtigen Totholz, zu tun hat. Weniger erfreulich sieht es bei den Vögeln aus, die ihren Lebensraum im Kulturland haben. «Die Feldlerche hat dramatisch abgenommen», sagte Knaus, «wobei sie früher eine der häufigsten Vogelarten war.» Ebenso seien die Bestände vieler Arten in den Feuchtgebieten nach wie vor tief. Gemäss Peter Knaus büssten auch viele Langstreckenzieher an Terrain ein, besonders herbe Verluste mussten bei den reinen Insektenfressern verzeichnet werden. Andererseits konnten sich die Greifvogelarten erholen. Eine weitere Erkenntnis sei auf die Klimaerwärmung zurückzuführen: Etliche Arten haben ihre Verbreitung auf der Höhenkurve nach oben verschoben.