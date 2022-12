1,5 Millionen 110 Jahre alt: Das denkmalgeschützte Schulhaus III in Grenchen muss saniert werden Die Baudirektion Grenchen rechnet mit Kosten von etwas über 1,5 Millionen Franken für die aufwendige Sanierung, die in Zusammenarbeit mit dem kantonalen Denkmalschutz durchgeführt wird.

Das Schulhaus III – hier die Südfassade – soll umfassend saniert werden.

Tom Ulrich

Das Schulhaus III wurde in den Jahren 1911–1912 gebaut und ist nun stolze 110 Jahre alt. Ein für die damalige Zeit typisches grosses Schulhaus mit einem verschachtelten Dach mit Türmchen und Verzierungen, Malereien an der Fassade und der Dachuntersicht. Ein imposanter Bau, der damals auf der grünen Wiese errichtet wurde: Das nächstgelegene Gebäude war die Alte Turnhalle südöstlich. Im Norden hatte man freie Sicht auf die Uhrenfabrik von Adolf Michel, die etwa zur selben Zeit erweitert wurde.

Schon damals war Schulraum knapp: Die Alte Turnhalle, die 1905 errichtet worden war, wurde beispielsweise zweckentfremdet, es wurde nicht mehr geturnt darin, man benötigte gewöhnliche Unterrichtszimmer, die darin eingebaut wurden. Erst nach der Fertigstellung des neuen Schulhauses III konnte sie wieder als Turnhalle benutzt werden.

Eine Postkarte von 1946 zeigt das 1912 erbaute Schulhaus III, die Alte Turnhalle von 1905 und die Uhrenfabrik Michel ganz oben. Stadtwiki

Nun ist eine umfassende Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes unumgänglich. Insbesondere das Dach ist in einem schlechten Zustand, sagt Christian Egli, der bei der Baudirektion zuständig für das Projekt ist:

«Wir müssen Sorge tragen zu den schönen alten Gebäuden in Grenchen, von denen es nicht so viele gibt.»

Die letzte umfassende Sanierung fand 1987 statt, in den Jahren 2016/2017 wurde das Gebäude im Rahmen der Sek-1-Reform teilsaniert, als die Oberstufe ins Zentrum kam. Allerdings beschränkte man sich damals auf die Massnahmen für den schulischen Zweck – sanitäre Anlagen, Modernisieren der Klassenzimmer etc. Aus Kostengründen habe man den baulichen Sanierungsbedarf vor fünf Jahren ausser Acht gelassen, heisst es in der Vorlage. Jetzt aber drängt die Zeit und man will die Arbeiten nächstes Jahr in Angriff nehmen. Dabei wird man eng mit den Fachleuten des kantonalen Denkmalschutzes zusammenarbeiten, sagt Egli:

«Wir haben bereits mehrere Gebäude zusammen mit dem Denkmalschutz saniert, beispielsweise die Alte Turnhalle, das Kultur-Historische Museum, als wir den Lift eingebaut haben, oder den Theatersaal des Parktheaters.»

Das sind die notwendigen Arbeiten

Das mit Biberschwanzziegeln gedeckte, komplizierte und verschachtelte Dach ist an manchen Stellen immer wieder undicht. Zwar würden die kaputten Stellen umgehend repariert, beschädigte Ziegel ersetzt und zahlreiche defekte Blechanschlüsse seien bis jetzt provisorisch geflickt worden. Nun müsse man diese Bleche aber ersetzen – und dafür muss man das Dach ganz abdecken.

Auch die Dachuntersicht ist in schlechtem Zustand. Die Holzkonstruktion ist stark beschädigt. Teile sind morsch oder fehlen ganz. Punktuelle Reparaturen im Rahmen würden hier nichts mehr nützen, so die Baudirektion, die Schäden häuften sich. Auch die Fassaden mit den an der Dachuntersicht gemalten Wappen weisen Schäden auf, vor allem an der Südseite.



Keine energetische Sanierung oder Wärmedämmung



Allerdings beschränkt man sich bei der Sanierung auf die Erneuerung des Dachs und der Fassade. Eine wärmetechnische Sanierung stehe, ausser im Bereich des Estrichbodens, nicht zur Debatte, heisst es in der Vorlage. Die bestehenden Holzmetallfenster mit zweifach Isoliergläser seien zwar alt, genügten jedoch im Moment noch den Ansprüchen. Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, kann man auch keine Aussenisolation anbringen. Auf eine Innendämmung verzichtet man aus Kostengründen, sie wäre ausserdem aus bauphysikalischen Gründen heikel.



Das Schulhaus muss komplett eingerüstet werden, um die Arbeiten durchführen zu können. Das Dach wird abgedeckt und mit einer Unterdachfolie versehen, darauf kommen die Dachlatten. Der Estrichboden wird mit einer 17 Zentimeter dicken Dämmschicht isoliert. Die neuen Dachbleche, Abflussrohre, Rinnen und Einlaufbleche werden anschliessend montiert, bevor das Dach wieder mit Biberschwanzziegeln gedeckt wird. Auf dem Dach werden auch noch Schneefänger und Absturz-Sicherungshaken montiert. Bei der Dachuntersicht werden diverse defekte Hölzer ersetzt. Anschliessend will man den Fassadenputz ausbessern und danach die Fassade und die Dachuntersicht neu streichen, die Wappen neu malen. Auch die Eingangstüren aus Holz werden abgebeizt, gereinigt und frisch lasiert.



So viel kostet die Sanierung Die grössten Posten bei den Kosten sind die Deckarbeiten am Dach, also das Entfernen der alten Ziegel und Abdecken des Dachs, die Unterfolie, die teils neue Unterkonstruktion und die neuen Biberschwanzziegel. Dieser Posten allein beläuft sich auf rund 615'000 Franken. «Wir müssen das ganze Dach von A bis Z mit neuen Ziegeln decken», erklärt Egli.

Mit 336'000 Franken schlagen die Spenglerarbeiten zu Buche. Hier werden unter anderem auch Kaminbekleidungen, Kugeln und Ellipsoiden zu Spitzen und Aufsätzen ersetzt, wo man sie nicht mehr reparieren kann.

Die Malerarbeiten für Fassade und Dachuntersicht kosten rund 185'000 Franken – auch hier haben die Fachleute vom Denkmalschutz ein Wort mitzureden, was die Farbgebung anbelangt.

Die Dachisolation kostet rund 80'000 Franken.



Der Blitzschutz für das Gebäude kommt auf 41'000 Franken zu stehen.



Nur schon das Gerüst allein kostet fast 100'000 Franken.

Dazu kommen diverse weitere Posten.

Insgesamt rechnet man mit Kosten von 1,585 Millionen Franken.

Die Sanierung des Schulhauses III wird wahrscheinlich nächsten Sommer über die Bühne gehen, mit den lärmintensivsten Arbeiten während der Sommerferien. Die Arbeiten werden sich bis in den Herbst hinziehen, schätzt Christian Egli, «ein genauer Terminplan existiert noch nicht».

Der Gemeinderat hat das Geschäft zuhanden der Budgetgemeindeversammlung angenommen, die es noch absegnen muss.