Der Chlausemäret in Solothurn ist abgesagt — Sicherheit kann nicht garantiert werden

Damit die Gesundheit von Besucherinnen und Besuchern, Marktfahrenden und Kunstschaffenden sichergestellt werden könne, insbesondere von Personen der Risikogruppen, seien umfassende organisatorische Massnahmen zu treffen. Diese Massnahmen seien zum heutigen Zeitpunkt jedoch nicht nicht absehbar, so das OK des Chlausemärets.

Der Chlausemäret Solothurn ist eine öffentliche Veranstaltung, welche kostenlos besucht werden kann. Dadurch ist es beispielsweise nicht möglich die Kontaktangaben der Besucher und Besucherinnen lückenlos aufzunehmen und es gibt auch keine Garantie, dass die Abstandsregeln am Märet eingehalten werden. Zudem müsse in den Monaten vor dem Chlausemäret zahlreiche Verträge abgeschlossen werden, welche das OK in ein wirtschaftliches Risiko setzen würde.

Das OK habe auch die Durchführung einer reduzierten Varianten des Märets geprüft. Aufgrund diverser organisatorischer Fragezeichen wurde jedoch dann schweren Herzens entschieden, den Chlausemäret dieses Jahr vollständig abzusagen.

Das OK bedauere diesen Entscheid sehr und bedanke sich bei allen Marktfahrerinnen und Marktfahrern, Kunstschaffenden und engagierten Menschen, die sich bereits für den Chlausemäret 2020 eingesetzt oder gerne daran teilgenommen hätten.

Der 41. Chlausemäret Solothurn soll am 1./2. Dezember 2021 stattfinden. (mtg/hol)