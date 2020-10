(rwa) Brodard habe Symptome aufgewiesen und sich dann testen lassen, schreibt der Kanton Waadt in einer Mitteilung vom Montag. Sie befindet sich zu Hause in Isolation. In ihrem beruflichen Umfeld wurde für niemanden die Quarantäne angeordnet. Die Regierungsrätin führt ihre Amtsgeschäfte von zu Hause aus fort.

Der Kanton Waadt ist einer der am meisten vom Coronavirus betroffenen Kantonen. Bereits im September hat der Kanton wegen den steigenden Fallzahlen die Massnahmen verschärft.