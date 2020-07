Zürcher Altersheim verhängt nach Coronafällen ein absolutes Besuchsverbot

(rwa) Betroffen ist das Altersheim «Seniorama» im Zürcher Kreis Wiedikon. Dort seien drei Mitarbeitende und eine Bewohnerin positiv getestet worden, heisst es in einer Mitteilung der Geschäftsleitung. Als Reaktion gilt bis mindestens zum 8. August ein absolutes Besuchsverbot, bis Ende August sind alle Aktivitäten abgesagt. Zudem dürfen Bewohnende das Haus nicht verlassen. Wer in Kontakt mit positiv getesteten Mitarbeitern war, muss für zehn Tage in Quarantäne. Publik gemacht hatte den Fall am Montag der «Tages-Anzeiger».