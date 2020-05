Zoff bei den Reformierten: Vorzeigefrau tritt zurück – der höchste Reformierte schweigt

Es brodelt in der reformierten Kirche der Schweiz, seit Pfarrerin Sabine Brändlin Knall auf Fall aus dem obersten Leitungsgremium der Kirche zurückgetreten ist. Bis heute ist nicht klar, warum die 46-Jährige Ende April ihr Amt in der siebenköpfigen Exekutive, dem sogenannten Rat der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, niederlegte. Die Baselbieterin galt als Aushängeschild einer modernen Kirche. Ihr wird angerechnet, dass sich die Reformierten vergangenes Jahr zur Ehe für alle bekannten.

Erstaunlich ist: Noch Mitte April wollte Brändlin, nach dem Ja zur Ehe für alle, «ein weiteres heisses Eisen anpacken». So erzählte sie es dem Reformierten-Magazin «bref». Es sollte nun um Grenzverletzungen und sexuelle Übergriffe in der Kirche gehen. Doch schon wenige Tage, nachdem der Text gedruckt war, war die Aussage überholt. Brändlin war weg. Bis heute ist nicht klar, warum die Pfarrerin zurückgetreten ist. Beide Seiten schweigen sich aus.

Die reformierte Kirche teilte den Rücktritt in gerade einmal zwei Sätzen mit. Ein Wort des Dankes oder des Bedauerns fehlte in der Mitteilung. Nicht einmal der Name der abtretenden Rätin wurde dort genannt. Einzige Angabe: Der Abgang stehe in Zusammenhang «mit einem laufenden Geschäft», bei dem Brändlin «wegen einer möglichen Befangenheit» in den Ausstand getreten sei. Weitere Auskünfte würden aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht gegeben. Brändlin selbst sprach von «persönlichen Gründen» und «unüberbrückbaren Differenzen».

An der Basis ist man erstaunt und ratlos

Der Abgang erstaunt in reformierten Kreisen, da das Verhältnis zwischen Ratsmitglied Brändlin und Ratspräsident Gottfried Locher, dem höchsten Reformierten der Schweiz, zeitweise sehr eng gewesen sein soll. Dies sagen mehrere Quellen. Weder Locher noch Brändlin beantworten dazu Fragen; ebenso wenig die Kirche selbst. Die Vorgänge nimmt man in den Kantonen erstaunt zur Kenntnis. «Wir möchten Klärung», sagt Andreas Zeller, Synodalratspräsident der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. «Der Rücktritt kommt aus heiterem Himmel.» Sabine Brändlin sei eine sehr engagierte Frau gewesen. Zeller: