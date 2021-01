Zahlenchaos bei den Impfungen: Der Bund kann lediglich eine Schätzung abgeben

Auch der Bund bringt nicht allzu viel Licht ins Dunkel. Bis am Montagabend seien 110'000 Dosen verabreicht worden, sagte Nora Kronig vom Bundesamt für Gesundheit an einer Medienkonferenz. Dies sei allerdings nur eine Schätzung. Daten zu den einzelnen Kantonen will der Bund noch nicht veröffentlichen. «Wir wollen über Zahlen verfügen, die möglichst genau und überprüft worden sind», sagte Kronig. «Wir möchten vermeiden, dass über die Unterschiede in den Kantonen ein falscher Eindruck entsteht», sagte die oberste Impfstoffbeschafferin.