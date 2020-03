Zahl der Coronavirus-Fälle in der Schweiz auf 8060 gestiegen

Die Zahl der Coronavirus-Erkrankungen in der Schweiz steigt weiter rasant an: Am Montagmittag gab es bereits 8060 bestätigte Fälle, das sind 1046 mehr als noch vor 24 Stunden, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte. Mindestens 66 Personen sind verstorben.