Zahl der Asylgesuche steigt im November leicht an

(mg) Konkret waren es 51 Gesuche mehr als im Oktober und 8 mehr als im November 2019, teilt das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Dienstag mit. Am meisten Asylgesuche gingen von Personen aus Afghanistan ein (226 Gesuche respektive 49 mehr als im Oktober). Ebenfalls zahlreiche Gesuchsteller stammen aus Eritrea (202 Gesuche; +36), Algerien (144 Gesuche; +41) und der Türkei (113 Gesuche; -66).

Das SEM hat im November insgesamt 1233 Asylgesuche in erster Instanz bearbeitet, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag weiter heisst. Dabei erhielten 432 Personen Asyl und 301 wurden vorläufig aufgenommen. Gleichzeitig wurden 277 Nichteintretensentscheide gefällt. Weiter haben laut SEM im letzten Monat 285 Personen die Schweiz kontrolliert verlassen oder wurden in ihr Herkunftsland rückgeführt.