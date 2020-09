Wolf, Kampfjet, Vaterschaftsurlaub oder Zuwanderung: Das müssen Sie zum «Super-Wahlsonntag» wissen

(dk) Europa, Armee und Migration: Bei diesen drei Themen gehen die Stimmbürger besonders gerne an die Urne. Das zeigt ein Blick in die Statistik der höchsten Stimmbeteiligungen. Insofern hätte der politische Super-Sonntag alle Ingredienzen für einen emotionsgeladenen und hochspannenden Tag.

Schliesslich geht es um die künftigen Beziehungen zu Europa, die Existenz der Luftwaffe. Aber auch Familienmodelle und ja, den Wolf. Doch der Abstimmungskampf ist ausgesprochen lau. Die Coronapandemie überlagert selbst die Themen des Super Sonntags. Schicksalstag für die Schweiz? Von wegen, auch wenn etwa Bundesrätin Karin Keller-Sutter im Zusammenhang mit der Begrenzungsinitiative der SVP gerne eine Analogie zum Brexit zieht.

Das mässige Interesse zeigt auch ein Blick auf die bisher eingegangenen brieflichen Stimmabgaben in drei Städten. In St. Gallen liegt die Stimmbeteiligung derzeit, zehn Tage vor dem Abstimmungssonntag bei 26,7 Prozent, in der Stadt Zürich bei 30,6 und in Basel bei 29,3. Zum Vergleich: In St. Gallen und Zürich zeichnet sich eine tiefere Stimmbeteiligung ab als im Februar 2016. Für Basel fehlen diese Zahlen. Damals standen mit der Durchsetzungsinitiative, der Bau der zweiten Röhre am Gotthard oder der Abschaffung der Heiratsstrafe ähnliche Themen auf der Agenda.