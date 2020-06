«Wir wollen natürlich, dass die Grenzen offenbleiben»: Bundesrat Ignazio Cassis trifft in Kreuzlingen die Aussenminister von Österreich und Liechtenstein

Für ihn sei das Treffen mit Politikern aus den Nachbarländern ein Feiertag, sagte Thomas Strobl, stellvertretender Ministerpräsident von Baden-Württemberg, am Mittwochmittag in Kreuzlingen. «Harte Zeiten», würden hinter ihnen liegen, doch die Freundschaft der Nachbarländer sei gestärkt aus dieser Krise hervorgegangen. Seit Montag sind die Grenzen im Bodenseeraum wieder offen.

Bei der Pressekonferenz im Anschluss betonten die Politiker die gute Partnerschaft in der Coronakrise. Diese habe gezeigt, «wenn es hart auf hart kommt, können wir uns auf unsere Nachbarn verlassen», sagte Schallenberg. Das gemeinsame Treffen habe «grosse Symbolkraft», sagte die Liechtensteiner Aussenministerin. Die Politiker betonten, wie eng verwoben und stark der Wirtschaftsraum rund um den Bodensee sei. Das Handelsvolumen der Schweiz mit Baden-Württemberg und Bayern sei grösser als das mit China, so Bundesrat Cassis. Erst mit den geschlossenen Grenzen habe man gemerkt, wie wichtig die Freiheit sei.

Was «innerhalb der sehr kurzen Zeit» und aufgrund der «verschiedenen Datenschutzrichtlinien» nicht möglich gewesen sei, sei eine gemeinsame Corona-App, sagte Cassis. Dass seine Coronawarnapp aus Deutschland in Kreuzlingen nicht funktioniere, könne nicht sein, so Strobl. Er sagte, er wollte die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen stärken.

Im Anschluss an die Medienkonferenz besuchten Bundesrat Cassis und seine Gäste die Kunstgrenze zwischen Konstanz und Kreuzlingen. Die Städte waren während der Coronakrise durch zwei Zäune getrennt. Thomas Niederberger, Stadtpräsident von Kreuzlingen, sagte an Bundesrat Cassis gewandt: «Künftig muss in so einer Lage für die beiden zusammengewachsenen Städte eine andere Lösung gefunden werden.»