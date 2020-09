«Wir müssen Grundsatzdiskussionen neu führen»: Cédric Wermuth zur radikalen Initiative der Corona-Rebellen

Systemwechsel wird zu «immer aktuellerem» Thema

Es seien drei Themen, welche die Schweiz dazu zwingen, über ihre Zukunft nachzudenken. «Das ist die Digitalisierung als historische Transformation, die Klimakrise, die inzwischen als Krise anerkannt wurde, und die Erfahrung der Pandemie, die noch länger dauern wird.» Die grosse Frage sei: «Sind wir zukunftstauglich?» Graf zweifelt: «Es zeigt sich zunehmend, dass unser System viel zu langsam reagiert.»

Ein Systemwechsel werde deshalb zu einem «immer aktuelleren» Thema. «Die Klimajugend hat System Change bereits auf die politische Agenda gesetzt», sagt Graf. «Und es gibt den radikalen System Change, den wir mit dem Lockdown in der Pandemie selber erlebt haben.»

Gerade in Sachen Digitalisierung habe die Pandemie schonungslos offengelegt, wie gross der Handlungsbedarf sei. «Wenn dem Bundesamt für Gesundheit Daten mitten in der Pandemie per Fax geliefert werden müssen, ist in Sachen Digitalisierung schlicht etwas falsch gelaufen, sagt Graf. Und wenn der Bund mit Daniel Markwalder erst jetzt einen Verantwortlichen für digitale Transformation einsetze, bestätige das den Eindruck. «Das hätte er schon vor zehn Jahren tun müssen.»

Bei der Bundesverwaltung «abgeblitzt»