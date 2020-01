«Wir funktionieren zur Zeit – der Schock kommt vermutlich später»: 400 Schweine bei Brand umgekommen

Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr starben in den Flammen etwa 400 Schweine, vorwiegend Ferkel. Die Feuerwehren von Sennwald, Gams und Buchs waren mit über 65 Feuerwehrleuten vor Ort.

«Der Brand war in rund einer Stunde unter Kontrolle. Der hintere Stallteil war bereits in Vollbrand, den vorderen Teil konnten wir erfolgreich halten», sagt Jürg Wohlwend, Kommandant der Feuerwehr Sennwald. Die Feuerwehr verhinderte so, dass noch weitere Tiere Opfer der Flammen wurden. «Wir gehen davon aus, dass die betroffenen Tiere bei unserem Eintreffen bereits tot waren, denn wir hörten keine Schreie mehr», so Wohlwend.

Überlebende Tiere haben Vorrang

Der Pächter und seine Familienmitglieder waren am Vormittag damit beschäftigt, die noch lebenden Tiere zu versorgen. Sie mussten zum Teil in einen anderen, leer stehenden Stall in der Nähe abtransportiert oder frühzeitig geschlachtet werden. Ausserdem stand die Fütterung der Tiere im unversehrten zweiten Stall an erster Stelle. «Wir funktionieren zur Zeit, der Schock kommt vermutlich später», so einer der Helfer.