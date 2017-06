Filippo Lombardi, heute Fraktionschef der CVP im Bundeshaus, lernte den deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl als junger Sekretär der Europäischen Volkspartei (EVP) kennen. Der Tessiner arbeitete ab 1981 sechs Jahre in Brüssel und begegnete Kohl gelegentlich im Politbüro und an Parteikongressen.

Herr Lombardi, wie haben Sie Helmut Kohl erlebt?

Filippo Lombardi: Wir haben uns gekannt, aber nicht so eng, dass wir uns geduzt hätten. Ich kann Ihnen aber eine Anekdote erzählen: Als junger EVP- Sekretär versuchte ich, die Ost-West- Zusammenarbeit zu stärken. Da sagte Kohl: «Kommen Sie nach Berlin, mein junger Freund, dann sehen Sie, dass man mit Kommunisten nicht reden kann.» Nach dem Mauerfall bin ich Kohl an einem Kongress der EVP in Budapest wieder begegnet. «Sehen Sie, es hat sich doch gelohnt, nach Osten zu schauen», sagte ich zu ihm. Daraufhin erwiderte er lachend: «Sie haben recht, aber ich habe es auf meine Weise getan.»