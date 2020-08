Wie verhindert das Parlament, dass das Bundeshaus in der Herbstsession zur Virenschleuder wird?

Es dauerte nicht lange und schon hielten sich einige Parlamentarier nicht mehr an die Corona-Regeln: «Politiker feiern an Session illegale Party», titelte der «Blick», als die Bundesparlamentarier im Mai tagten. Dabei war das Parlament doch extra stadtauswärts in die Berner Messe-Hallen gezügelt. Dort sollte das Distanzhalten möglich sein.

Nun trifft sich das Parlament ab dem 7. September zur Herbstsession. Sie findet trotz Corona wieder im engen Bundeshaus statt, das in normalen Zeiten einem Bienenhaus gleicht: Journalisten und Lobbyisten schwirren in der Wandelhalle herum. Parlamentarier treffen sich in den Nischen des altehrwürdigen Hauses zu Diskussionen, denn ohne Absprachen zwischendurch kommen Geschäfte nur selten voran. Plexiglas-Kabäuschen für 85000 Franken Die NZZ fragte bereits, ob dies wohl gut komme. Und warnte: «Ein erneuter Abbruch der Session wäre verheerend.» Denn noch im Frühling beschloss das Parlament freiwillig, die Session abzubrechen – was seinem Ruf nicht gut bekam: In der grössten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg nahmen sich die Volksvertreter selbst aus dem Rennen und überliessen dem Bundesrat das Feld kampflos. Droht erneut ein Unterbruch oder gar Chaos? Mit Vorsichtsmassnahmen soll das Risiko von Coronaübertragungen unter den Parlamentariern minimiert werden. Für 85000 Franken haben die Parlamentsdienste Plexiglas-Kabäuschen besorgt, die die Parlamentarier an ihren Plätzen im dicht bestuhlten Nationalratssaal vor dem Nachbar nebenan schützen sollen. Empfohlen wird das Tragen von Masken, keine Hände sollen geschüttelt werden und Lobbyisten dürfen nicht ins Bundeshaus. Reicht es, wenn nur die Hälfte der Parlamentarier anwesend ist? Doch nicht restlos geklärt ist, was geschieht, wenn doch etwas passiert. Und offen sind ebenso staatspolitisch brisante Fragen: Was ist etwa, wenn die halbe Fraktion einer Partei in Quarantäne müsste? Die Parlamentsdienste verweisen dabei einzig auf die Bundesverfassung: Damit die Räte verhandeln können, muss die Mehrheit der Mitglieder anwesend sein. Mehr ist nicht vorgeschrieben. Darüber hinaus sei es eine politische Entscheidung, ob eine Session abgebrochen werde, sagt Mark Stucki, Informationsbeauftragter der Parlamentsdienste. Besorgt ist CVP-Nationalrätin Marianne Binder.

Stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn plötzlich 15 Nationalräte einer Partei in die Quarantäne müssten. Der Parlamentsbetrieb wäre auf den Kopf gestellt»,