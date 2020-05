Wie kann die Schweizer Demokratie digitaler werden? Zehn Vorschläge von Buch-Autor Daniel Graf

1. E-Voting - die Probleme sind gross

Das digitale Abstimmen gilt als Mass aller Dinge für eine digitale Demokratie. Seit 15 Jahren versucht die Bundeskanzlei mit dem Projekt «Vote électronique», die Ausübung der politischen Rechte ins digitale Zeitalter zu überführen. Dafür gab es über 300 erfolgreiche Versuche in 15 Kantonen. Der Versuchsbetrieb musste aber gestoppt werden, da das System der Post, das vollständige Verifizierbarkeit garantieren sollte, gravierende Mängel aufwies. Parallel dazu sammeln Kritiker Unterschriften für eine Volksinitiative, die ein Moratorium will. Die Bundeskanzlei konzipiert mit den Kantonen eine Neuausrichtung des Versuchsbetriebs. Daniel Graf sagt: «Das Projekt ist ein Scherbenhaufen. Aktuell gibt es keine Systeme, die den höchsten Sicherheitsanforderungen und der Nachvollziehbarkeit genügen.»

Das Abstimmungsbüchlein ist mit 5,4 Millionen Exemplaren die auflagestärkste Publikation in der Schweiz. Daniel Graf schlägt vor, es in ein bürgernahes Informationsportal umzuwandeln, das auch Debatten ermöglicht. Die Bürger hätten so die Möglichkeit, Sachfragen zu Abstimmungen an die Bundeskanzlei und akkreditierte Organisationen zu deponieren. Die Bundeskanzlei verbreitet ihre Erläuterungen und Resultate zu Abstimmungen inzwischen auch über die App Vote-Info. Diese wurde bereits 350000-mal heruntergeladen. Ein Debattenportal, wie es Graf vorsieht, entspreche aber nicht dem gesetzlichen Auftrag, den sie habe, heisst es bei der Bundeskanzlei.

5. Digitalisierung des Parlaments