Wer wird Nachfolger von Präsident Albert Rösti? Ein Jung-SVPler will das «Feuer entfachen»

Als klare Favoriten auf die Nachfolge von SVP-Präsident Albert Rösti gelten vor allem zwei Parlamentarier: Nationalrat und Landwirt Marcel Dettling (SZ) und Nationalrat und Banker Thomas Matter (ZH). Viele Parlamentarier hätten gerne Dettling, 38, als Präsidenten, wegen seiner bodenständigen und gewinnenden Art. Der innere Zirkel der Partei hingegen scheint auf Matter, 53, zu setzen, wie die Zeitungen der Tamedia schrieben.

Doch es gibt da auch noch Mike Egger. Mit 27 Jahren ist der Nationalrat und Fleischfachmann - sprich Metzger - der mit Abstand jüngste mögliche Kandidat für das Präsidentenamt der grössten Partei der Schweiz. Chancenlos ist Egger nicht. Immerhin soll auch bei der SVP des Kantons Zürich mit Benjamin Fischer am Dienstag ein erst 28-Jähriger Präsident werden.

«Sag niemals nie», hielt Egger fest, als er nach seinen Ambitionen für das Amt befragt wurde. Den Satz wiederholt Egger auch im Gespräch mit der CH Media-Redaktion. Und er fügt hinzu: «Parteipräsident ist eine spannende Aufgabe.»

Der Senkrechtstarter im Parlament

Zwar wurde Egger erst im März 2019 als Nationalrat vereidigt. Er war nachgerutscht als Nachfolger von Toni Brunner, SVP-Präsident von 2008-16. Egger gilt als Senkrechtstarter im Parlament. Und er hat sich schon intensiv damit auseinandergesetzt, wo ein neuer Präsident ansetzen müsste.

«Ich habe eine klare Vision, was man noch verbessern könnte», sagt Egger. Die behalte er im Moment aber noch für sich. Er habe schon als Nationalrat vieles hinterfragt und intern den entsprechenden Stellen mitgeteilt, was geändert werden könnte. «Nur wer seine eigene Arbeit permanent hinterfragt kann sich auch verbessern.»

Egger betont, die SVP sei in einem «sehr soliden Zustand». Albert Rösti habe «hervorragende Arbeit» geleistet. Der neue Präsident oder die neue Präsidentin müsse aus seiner Sicht viel Zeit mitbringen «und das Feuer in der Partei und an der Basis noch mehr entfachen», betont er. «Er muss die Begeisterung in den Kantonen wieder wecken.» Es sei zudem sehr wichtig, «dass wir alle am gleichen Strick ziehen, Partei und Land gemeinsam vorwärts bringen». Egger: «Wir sollten wieder stärker als Verbund arbeiten. Wir sind ein Team und nicht Einzelspieler.»

Das Gipfeltreffen an der Viehschau

Vor kurzem hatte sich Egger am Rande einer Viehschau mit dem Schwyzer Nationalrat Marcel Dettling, mit Nationalrätin Esther Friedli und mit Ex-Präsident Toni Brunner getroffen, Friedlis Lebenspartner. «Dabei witzelten wir auch über die Präsidenten-Wahl bei der SVP», sagt Egger - und lacht. Brunner kennt er, seit er 14 Jahre alt ist.