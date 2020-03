Wenn der Saubermann zweimal klingelt: So testen die mobilen Teams das Baselbiet durch

Fiona Furrer weiss, dass ihr Anblick nicht alltäglich ist: «Wir melden uns immer vorher an, damit sich die Menschen, wenn sie die Haustüre öffnen, nicht erschrecken», sagt sie der bz. Weisser Schutzanzug, gelbe Überschuhe, die Kapuze zugeschnürt, Schutzmaske, Schutzbrille und blaue Handschuhe: In dieser Montur besuchte die Medizinerin schon 20 Personen im Baselbiet, die Symptome des Corona-Virus aufwiesen, bei sich zu Hause, um sie auf den Erreger zu testen. Das Projekt der mobilen Test-Teams ist bisher einzigartig in der Schweiz, auch wenn Patrik Reiniger, Leiter des kantonalen Krisenstabs, betonte, dass man es zusammen mit Basel-Stadt entwickelt habe. Grund genug, es am Montag den Medien mit einer Nachinszenierung auf dem ehemaligen Zeughaus-Areal in Liestal vorzustellen.

Vom Start vergangenen Mittwoch bis Sonntag seien bereits 108 Personen zu Hause getestet worden. Gemäss Krisenstabs-Sprecher Roman Häring sollen allein gestern Montag nochmals über 50 Tests dazugekommen sein. Zwei Dreier-Teams decken derzeit mit jeweils einem Kleinbus den Kanton ab. Laut Reiniger könne man bei Bedarf auf drei Teams aufstocken.

15 Sekunden lang ein Stäbchen in der Nase

Furrer, die auch Co-Projektleiterin ist, schafft es nicht allein in den Einweganzug. Sie braucht einen «Saubermann». So werden Zivilschützer aus der ABC-Einheit genannt, wie der Kommandant der Baselbieter Zivilschutz-Kompanie, David Kaufmann, erklärte. Der Fokus des Saubermanns liege voll auf der Sicherheit der medizinischen Fachperson, die den Corona-Test durchführt. Tatsächlich macht Furrer erst nicht viel mehr als stillzustehen, während Saubermann Sven Mohler sie von Kopf bis Fuss einkleidet. «Wir arbeiten hier mit Schutzmaterial, das einer 200-Prozent-Lösung entspricht. Es ist also viel sicherer als nötig, doch die Sicherheit unserer Leute hat Priorität», sagt Mohler zur bz.